Бої тривають, Донецький напрям тримається, – Зеленський про ситуацію в Соледарі

Ситуація на Донеччині залишається запеклою – в області точаться жорстокі бої. Однак попри все наші воїни тримають оборону, зокрема і в місті Соледар.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до українців, повідомляє 24 Канал. Глава держави підкреслив, що Україна працює на посилення своєї оборони для того, аби протистояти країні-терористу.

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Росія намагається видати бодай якусь "перемогу"

Володимир Зеленський відзначив, що, на жаль, Соледар майже зруйнований окупантами. Росіяни постійно обстрілюють місто. Однак зараз ворог намагається видати це за якусь нібито "перемогу" та "здобуток". Таким чином, за словами президента, росіяни намагаються підтримати мобілізацію та дати надію населенню своєї країни на те, що нібито не все втрачено і ще "на якісь здобутки" Росія здатна.

Бої продовжуються. Донецький напрям тримається. Ми без перерви навіть на 1 день робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає,

– підкреслив Зеленський.

Також президент подякував партнерам, які допомагають нашій країні зброєю.

Соледар – що про ситуацію в місті кажуть в Україні та світі

Соледар та Бахмут стали найгарячішими точками на лінії фронту. Окупанти вже вирішили заявити про "взяття" міста, однак ці вигадки спростувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, поблизу міста тривають тяжкі бої, однак ворогу не вдається захопити Соледар.

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий зазначив, що на цей напрямок противник кинув "найелітніші" та найбільш навчені підрозділи ПВК "Вагнера". Однак, очевидно, що ці підрозділи навчені лише тому, як правильно програвати ЗСУ.

Водночас Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що бої поблизу Бахмута та Соледара демонструють усьому світу сміливість українських захисників.