Соледар, що на Донеччині, залишається однією з найбільш гарячих точок на всій лінії фронту. Заступниця міністра оборони констатувала, що поблизу населеного пункта тривають запеклі бої.

Вранці 11 січня окупанти повідомили, що їм вдалось захопити Соледар, однак згодом цю інформацію спростували в Збройних Силах. Також представниця Міноборони України Ганна Маляр запевнила, що загарбникам не вдалось прорвати оборону нашої армії.

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Росіяни зазнають шалених втрат

За словами чиновниці, ворожі підрозділи зазнають чималих втрат, тому кремлівському командуванню доводиться проводити ротацію на швидку руку.

Після зазнання втрат противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху,

– зауважила Маляр.

Слід сказати, що батальйон "Вагнер", про який згадала Маляр, є "елітною" приватною військовою компанією. Її ватажком є "кухар Путіна" Євгеній Пригожин.

Ситуація під Соледаром: останні новини

Після того, як ворожі військові заявили про "взяття" Соледара, на ситуацію відреагував також головний рупор Кремля Дмітрій Пєсков. Прессекретар Путіна сказав, що спостерігається "позитивна динаміка в цьому регіоні", однак потрібно дочекатися офіційної інформації.

Очевидно, що Пєсков мав на увазі "позитивну динаміку" щодо збільшення кількості ліквідованих росіян у Донецькій області.

Окрім того, деякі аналітики вважають, що окупанти прагнуть захопити Соледар, аби потім знову спробувати штурмувати Бахмут. Власне, це місто досі є ціллю номер один для Кремля.

Заради його окупації відправились на концерт до Кобзона не одна тисяча загарбників від серпня місяця. Однак, очевидно, що така тактика не є успішною.

Упродовж багатьох місяців вагнерівці безрезультатно намагалися захопити Бахмут, після чого, власне, переключилися на Соледар. Експерти зазначають, що Пригожину та Путіну потрібна хоч якась перемога, тому й Кремль перекидає усі можливі військові потужності на цей напрямок.