У Солом'янському районі горить склад: на місце виїхали рятувальники

У Солом'янському районі Києва загорілось складське приміщення. На місце події виїхали підрозділи ДСНС та КАРС.

Близько 17:00 місцеві телеграм-канали столиці повідомили, що у Солом'янському районі столиці щось сильно палає. Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив, що горить складське приміщення.

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Що відомо про інцидент

Відомо, що пожежа спалахнула в Солом’янському районі на розі Вацлава Гавела і вулиці Радищева. На фото та відео можна побачити, що пожежа доволі сильна.

На місце події виїхали підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Київської служби порятунку.

По приїзду пожежники з'ясували, що горить одноповерхове, окремо розташоване, металеве приміщення складу. Розмір пожежі становить 100 квадратних метрів.

Пожежа у Солом'янському районі Києва: відео

Причини загоряння поки що невідомі. Постраждалих на місці не виявили. Станом на 17:40 пожежу вдалось локалізувати.

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