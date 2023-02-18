У Солом'янському районі горить склад: на місце виїхали рятувальники
Джерело:КМДА
У Солом'янському районі Києва загорілось складське приміщення. На місце події виїхали підрозділи ДСНС та КАРС.
Близько 17:00 місцеві телеграм-канали столиці повідомили, що у Солом'янському районі столиці щось сильно палає. Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив, що горить складське приміщення.
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Що відомо про інцидент
Відомо, що пожежа спалахнула в Солом’янському районі на розі Вацлава Гавела і вулиці Радищева. На фото та відео можна побачити, що пожежа доволі сильна.
На місце події виїхали підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Київської служби порятунку.
По приїзду пожежники з'ясували, що горить одноповерхове, окремо розташоване, металеве приміщення складу. Розмір пожежі становить 100 квадратних метрів.
Пожежа у Солом'янському районі Києва: відео
Причини загоряння поки що невідомі. Постраждалих на місці не виявили. Станом на 17:40 пожежу вдалось локалізувати.
Попередні пожежі у столиці
- 16 лютого в Голосіївському районі сталась пожежа. У мережі очевидці опублікували відео, на яких видно стовп диму внаслідок займання. Причина пожежі – займання побутового приміщення. про постраждалих не повідомлялось
- 6 лютого пожежа виникла пізно ввечері у багатоповерхівці. У будинку загорілось офісне приміщення на 17-му поверсі.
- Проте справжньою трагедією обернувся вибух газового балона у Дарницькому районі столиці 9 лютого. Він вибухнув в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу. З-під завалів дістали живими 5 людей, які отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Всім надали медичну допомогу. На жаль, ще 4 людини загинули.
- Ввечері 10 лютого стало відомо, що поліцейські затримали керівника підприємства, де прогримів вибух. Слідчі з'ясували, що виконуючий обов'язки керівника підприємством, 65-річний чоловік, порушив правила безпеки на виробництві, внаслідок чого стався вибух.
- Підозрюваного затримали. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 272 про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення.