Його сприймали як спікера Авакова, – Солонтай пояснив звільнення Геращенка

У керівництві Міністерства внутрішніх справ активно відбуваються зміни. Те, що сталось із спадщиною Арсена Авакова, наштовхує на думку, що кадрові перестановки не завершаться звільненням Антона Геращенка.

Логічно, що звільнити можуть і перших осіб, зокрема й керівника Національної поліції. Таку думку в ефірі на 24 каналі висловив експерт з політики Олександр Солонтай.

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За його словами, наразі немає якогось пішака чи необхідності, що, по-перше, відповідні перестановки повинні відбутись найближчими днями. По-друге, немає завдання всіх замінити, адже це люди системи.

Прив'язаність Геращенка до Авакова

Особливість ситуації полягає у прив'язаності Геращенка до Авакова.

Його (Геращенка – 24 канал) сприймали як спікера Авакова,

– зазначив Солонтай.

Він відзначив, що якби він і далі був на посаді, його слова сприймалися б не як заяви українського уряду, а як коментарі від Авакова.

"Коли Аваков був на посаді міністра, це було дуже круто, адже заповнювало комунікаційну недостачу спілкування з людьми. А станом на зараз, це ледь не перетворилось у мінус", – відзначив експерт з політики.

Замінили людей, які відповідають за комунікацію

Геращенка звільнили з посади заступника Міністра внутрішніх справ 4 серпня. Він перебував на відповідній посаді із 2019 року.

Як зауважив Солонтай, замінили саме тих людей, які відповідають за комунікацію. "Це стосується МВС, Мінінфраструктури, Міністерства оборони – тобто тих, хто спілкуються з людьми", – він додав.

Експерт з політики прокоментував звільнення Геращенка: дивіться відео