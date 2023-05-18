Забули про цілі "СВО": пропагандист Соловйов розкритикував дії Путіна

На російському пропагандистському шоу неочікувано розкритикували дії Путіна. Мовляв, Росія не достатньо чітко сформулювала цілі так званої "СВО", а тепер взагалі не знає за що воює.

Зокрема знаний російський пропагандист та посіпака президента Росії Владіміра Путіна Владімір Соловйов у своїй пропагандистській програмі пройшовся по так званим цілям "специальной воєнной опєрациї", якою в Росії йменують війну проти України, інформує 24 Канал.

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Росіяни шукають "мотивацію" для українців

Один з гостей ток-шоу висловив думку, що Росія не достатньо чітко формулює задачі щодо того, "що ми (росіяни – 24 Канал) намагаємося сказати українському народу".

Не можна переставити боротись з нацизмом і сатанізмом, навіть на секунду. Залишіть на один місяць клумбу – якщо її не полоти, то там не буде квітів,

– заявив цей гість.

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Соловйов неочікувано підтримав цю тезу. Він додав, що росіяни усвідомлюють "проти чого вони воюють", але їм потрібно сформулювати послання – "за що вони воюють", щоб "донести це українському народу".

"Спочатку була демілітаризація, денацифікація і намір відсунути кордони НАТО від Росії, а тепер біля нас опинилась Фінляндія, яка, очевидно, хоче реваншу. Прибалти тепер щось хочуть, поляки, а ми чого хочемо?", – бідкається майбутній в’язень Гааги.

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