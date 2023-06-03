У Соловйова підгорає через Шебекіно: у божевільного пропагандиста знову заговорили про ядерку

Поки бійці РДК та легіону "Свобода Росії" працюють над звільненням Бєлгородської області, десь у Москві продовжує волати у студії Владімір Соловйов. Російський пропагандист навіть визнав успіх добровольців.

Про це стало відомо з уривків чергово ефіру пропагандиста, інформує 24 Канал. Зазначимо, що кремлівські очільники ні пари з вуст досі не промовили щодо ситуації в Бєлгородській області.

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Знову кричить про ядерку

Шебекіно – красиве "руське" місто, яке розташоване на "руській" землі, а його "утюжать" – ось так Соловйов розпочав чергову свою порцію отрути в ефірі. Ненароком йому все ж довелося визнати нікчемність російської армії, але поки непрямими словами.

Ми говоримо, мовляв вони намагалися здійснити терористичну атаку на Бєлгородську область, у них не вийшло. Та все у них вийшло! Вони перетворили життя мешканців Шебекіно на пекло,

– сказав пропагандист.

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Згодом він повернувся в царські часи і згадав про Бєлгородську, Курську та Брянську "губєрнії". Мовляв, там є готові люди, яким тільки треба роздати зброю. Ймовірно, для захисту територій. Бо "не можна до цього звикати і миритися". На останок інший пропагандист заспівав традиційної останньої пісні про ядерну зброю.

"Ядерне питання має обговорюватися на політичній арені і не треба цього боятися. Бо вони так і будуть дивитися на нас", – сказав він.

Справа в тому, що на Росію вже ніхто й не дивиться. І ядерним ударом країна-терористка в першу чергу знищить себе.

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