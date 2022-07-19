"Сбербанк" – під ударом: Єрмак розповів про новий санкційний пакет ЄС проти росії

У Європейському Союзі вирішили розширити санкції щодо росії за військову агресію проти України. ЄС планує запровадити ембарго на російське золото.

Під санкції потрапить Уральська гірничо-металургійна компанія

У новому пакеті санкцій, який Європейська комісія представила 15 липня, передбачене ембарго на російське золото. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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За словами Єрмака, у 7 пакеті санкції буде розширено персональні обмеження. Також 7 пакет обмежень передбачає більш жорсткі санкції проти російського "Сбербанку".

Окрім того, під санкції потраплять Уральська гірничо-металургійна компанія та юнармія.

Брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк у твітері інформує, що посли ЄС ще 20 липня обговорять новий пакет санкцій щодо росії. За його словами, очікується, що пакет отримає "зелене світло".

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Попередній пакет санкції Євросоюз запровадив на початку червня, хоча Єврокомісія представила проєкт обмежень проти росії ще у травні. Всередині ЄС виникли дискусії щодо нафтового ембарго.

У 7 пакеті санкцій Єврокомісія запропонувала заборону на імпорт російського золота. Також у Єврокомісії пропонують продовжити чинні санкції ЄС на шість місяців.

Уже 18 липня у ЄС дійшли згоди щодо обмежень проти росії. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили черговий пакет санкцій. Країни ЄС вирішили не вводити додаткові обмеження на транспортування енергоресурсів.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що в санкційний список ЄС будуть додані 48 приватних осіб і 9 організацій, зокрема віцепрем'єр росії, кілька чиновників і "Сбербанк".

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