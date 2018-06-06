Sony оновила список безкоштовних ігор для PlayStation 4: 11 новинок для геймерів
Від офіційних джерел стало відомо, що ігрова приставка PS5 надійде на полиці магазинів не раніше, ніж через 3 роки. У зв'язку із цим, консоль PlayStation 4 залишається актуальною і аби підвищити інтерес до неї компанія Sony вирішила зробити 11 ігор для цієї приставки безкоштовними.
Про це повідомляє akket.com.
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Починаючи від сьогодні, 6 червня, власникам приставки Sony PlayStaion 4 доступно відразу 11 нових безкоштовних відеоігор, проте деякі з них раніше вже виходили для консолей PS3 та PS2, тобто багато з них це просто перевидані версії старих відеоігор. За рахунок оновлення підписки на PlayStation Now загальна чисельність безкоштовних ігор сягає 650 штук.
Варто зазначити, що підписка PlayStation Now – це свого роду пропуск для доступу до безлічі популярних ігор. Сплачуючи за неї певну суму грошей в місяць (близько 10 доларів), геймер отримує необмежений доступ до всіх 650 ігор, в які можна грати одному або з друзями, або ж використовувати мультиплеєр. Також оформити на даний сервіс підписку можна відразу на рік, завдяки чому вдасться заощадити до 20 доларів, тому як в такому випадку вона обійдеться всього в 100 доларів. Проте такі ціни актуальні тільки для нових користувачів.
Список ігор для PlayStation 4, які стали безкоштовними:
- Adam’s Venture: Origins;
- Aegis of Earth: Protonovus Assault;
- Arc the Lad: Twilight of the Spirits;
- Firefighters: The Simulation;
- Kinetica;
- Okage: Shadow King;
- Seasons After Fall;
- Sebastien Loeb Rally Evo;
- Sniper Elite 3 Ultimate Edition;
- Table Top RacingWild Arms 3;
- WRC 5 FIA World Rally Championship.
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