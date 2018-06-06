Sony оновила список безкоштовних ігор для PlayStation 4: 11 новинок для геймерів

Від офіційних джерел стало відомо, що ігрова приставка PS5 надійде на полиці магазинів не раніше, ніж через 3 роки. У зв'язку із цим, консоль PlayStation 4 залишається актуальною і аби підвищити інтерес до неї компанія Sony вирішила зробити 11 ігор для цієї приставки безкоштовними.

Про це повідомляє akket.com.

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Починаючи від сьогодні, 6 червня, власникам приставки Sony PlayStaion 4 доступно відразу 11 нових безкоштовних відеоігор, проте деякі з них раніше вже виходили для консолей PS3 та PS2, тобто багато з них це просто перевидані версії старих відеоігор. За рахунок оновлення підписки на PlayStation Now загальна чисельність безкоштовних ігор сягає 650 штук.

Варто зазначити, що підписка PlayStation Now – це свого роду пропуск для доступу до безлічі популярних ігор. Сплачуючи за неї певну суму грошей в місяць (близько 10 доларів), геймер отримує необмежений доступ до всіх 650 ігор, в які можна грати одному або з друзями, або ж використовувати мультиплеєр. Також оформити на даний сервіс підписку можна відразу на рік, завдяки чому вдасться заощадити до 20 доларів, тому як в такому випадку вона обійдеться всього в 100 доларів. Проте такі ціни актуальні тільки для нових користувачів.

Список ігор для PlayStation 4, які стали безкоштовними:

Adam’s Venture: Origins; Aegis of Earth: Protonovus Assault; Arc the Lad: Twilight of the Spirits; Firefighters: The Simulation; Kinetica; Okage: Shadow King; Seasons After Fall; Sebastien Loeb Rally Evo; Sniper Elite 3 Ultimate Edition; Table Top RacingWild Arms 3; WRC 5 FIA World Rally Championship.

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