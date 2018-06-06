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Sony оновила список безкоштовних ігор для PlayStation 4: 11 новинок для геймерів

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11 нових безкоштовних ігор для PlayStation 4
11 нових безкоштовних ігор для PlayStation 4 / Фото з вільних джерел

Від офіційних джерел стало відомо, що ігрова приставка PS5 надійде на полиці магазинів не раніше, ніж через 3 роки. У зв'язку із цим, консоль PlayStation 4 залишається актуальною і аби підвищити інтерес до неї компанія Sony вирішила зробити 11 ігор для цієї приставки безкоштовними.

Про це повідомляє akket.com.

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Починаючи від сьогодні, 6 червня, власникам приставки Sony PlayStaion 4 доступно відразу 11 нових безкоштовних відеоігор, проте деякі з них раніше вже виходили для консолей PS3 та PS2, тобто багато з них це просто перевидані версії старих відеоігор. За рахунок оновлення підписки на PlayStation Now загальна чисельність безкоштовних ігор сягає 650 штук.

Варто зазначити, що підписка PlayStation Now – це свого роду пропуск для доступу до безлічі популярних ігор. Сплачуючи за неї певну суму грошей в місяць (близько 10 доларів), геймер отримує необмежений доступ до всіх 650 ігор, в які можна грати одному або з друзями, або ж використовувати мультиплеєр. Також оформити на даний сервіс підписку можна відразу на рік, завдяки чому вдасться заощадити до 20 доларів, тому як в такому випадку вона обійдеться всього в 100 доларів. Проте такі ціни актуальні тільки для нових користувачів.

Список ігор для PlayStation 4, які стали безкоштовними:

  1. Adam’s Venture: Origins;
  2. Aegis of Earth: Protonovus Assault;
  3. Arc the Lad: Twilight of the Spirits;
  4. Firefighters: The Simulation;
  5. Kinetica;
  6. Okage: Shadow King;
  7. Seasons After Fall;
  8. Sebastien Loeb Rally Evo;
  9. Sniper Elite 3 Ultimate Edition;
  10. Table Top RacingWild Arms 3;
  11. WRC 5 FIA World Rally Championship.

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Теги: Техно Ґаджети Sony Ігри
Джерело: 24 Канал
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