Страх дуже великий: чи можуть російські еліти кинути Путіна

Близьке оточення Владіміра Путіна вже давно не задоволене тим, куди їх веде так званий президент. Втім є низка факторів, які не дозволяють соратникам диктатора поки виступити проти нього.

Прибічників Путіна та кремлівські еліти тримає разом страх. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що вони хотіли б жити за іншою моделлю, але глава Кремля її зруйнував.

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"Страх перед Путіним більший, ніж перед наслідками його правління. Але еліти, безумовно, незадоволені так званим президентом", – розповів Ігор Яковенко.

Чи можуть еліти кинути Путіна

Соратників Путіна навіть не можна назвати елітами, проте саме їх вважають такими у Росії. Однак варто розуміти, що вони ніколи не були прибічниками курсу, який обрав російський диктатор.

Кремлівські чиновники завжди були зацікавлені у збереженні такої моделі, коли вони крадуть у Росії, а витрачають на Заході. У кожного з них на Заході живуть діти, є нерухомість,

– підкреслив Яковенко.

Можна пригадати, як напередодні повномасштабного вторгнення, Путін зібрав Радбез. Це і є вся силова верхівка Росії. Він їх допитував та перелякав так, що ці люди навіть не могли говорити.

Тому більшість путінської верхівки незадоволена тим, що відбувається. Адже в їхніх життях відбулося багато змін. Тепер вони не можуть вчити своїх дітей, відпочивати на Заході.

Але страх перед Путіним дуже великий. До того ж вони розуміють, що є військовими злочинцями й пов'язані з очільником Кремля, тому "зіскочити" вже не вдасться,

– підсумував російський опозиційний журналіст.