"Сосна, але не корабельна": Арахамія назвав ще одну премію для "слуг"

Давид Арахамія озвучив одну із жартівливих номінацій для "слуг народу", яка називатиметься "Золота сосна". Її вручать нардепам, які втрапили у скандал у 2021 році.

У Трускавці народних депутатів від "Слуги народу" хочуть "нагородити" жартівливою премією, яка отримала свою назву після відомого скандалу.

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"Слугам" хочуть вручити "Золоту сосну"

Перед виїзним засіданням фракції її глава Давид Арахамія розповів, що він разом з очільником політсили Олександром Корнієнком хоче присудити жартівливу премію "Золота сосна" тим нардепам, які осоромилися або оскандалилися у 2021 році.

Ймовірно, у такий спосіб каратимуть за промахи і в майбутньому.

Зауважимо, таку назву вибрали неспроста, адже у 2020 році через схожу фразу у скандал потрапили й самі керівники партії та фракції.

Скандал через висловлювання Арахамії та Корнієнка

Влітку 2020 року під час свого візиту до Миколаєва Корнієнко й Арахамія мали презентувати офіс "Слуги народу" в місті, але потрапили в скандал.

У приватній розмові вони обговорювали жінку, звучали такі слова: "Така піддута, звичайно, трохи. Трохи тюнінг, тон too much", "Робоча баба, як корабельна сосна". Спочатку ЗМІ писали, що всі слова були про колегу по фракції – Ірину Аллахвердієву.

Корнієнко звинуватив журналістів у монтажі, та згодом вибачився. Він зазначив, що у розмові згадували про Аллахвердієву, але лише як про красуню. Все решта – про зовсім іншу людину, а саме про миколаївську бізнесвумен Тетяну Домбровську. Мовляв, вона вразила його своєю енергією і запалом до праці, але слова він підібрав образливі.

Сама Домбровська розповіла журналістам 24 каналу, що перша її реакція була негативною. Вона додала, що говорити у такій формі про жінок неприпустимо.

Раніше у "Слузі народу" анонсували вручення на виїзному засіданні фракції "партійного Оскара".