Сотні рейсів скасували: "Белавіа" більше не літатиме в Україну

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" заявила про припинення польотів до України через закриття авіасполучення між країнами. Усі рейси з 26 травня по 25 серпня 2021 року вже скасували.

У пресслужбі авіакомпанії зазначили, що змушені скасувати польоти до Києва, Львова, Одеси та Харкова.

Важливо Авіасполучення з Білоруссю відновлять, коли режим Лукашенка повернеться до нормальності, – МЗС

Як відомо, польоти до українських міст повністю зупинять з 26 травня. Однак є нічні рейси, які скасують вже 25 травня. Мовиться про:

B2 847 до Києва (час вильоту 22:40);

B2 833 до Одеси (час вильоту 23:40).

Що буде з квитками

В авіакомпанії пояснили, що пасажири, які раніше придбали квитки на зазначені дати, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка.

Україна закрила небо для Білорусі: головне

25 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. А з 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються. Це рішення ухвалив Кабмін 25 травня.

Також заборонено здійснення польотів в білоруському повітряному просторі українськими авіакомпаніями. Такі обмеження ввели після затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича.

Звертатися з цих питань необхідно в місця придбання авіаквитків.

Більше про це Україна закрила авіасполучення з Білоруссю

"Белавіа" скорочує персонал

Зауважимо, що низка країн Європи також закрила авіасполучення з Білоруссю. Відтак, "Белавіа" опинилася у скрутному становищі та змушена звільняти своїх працівників.

Скорочення витрат, а також оголошення простою або оптимізація чисельності персоналу – це неприємні, хоча і закономірні кроки. Ми хочемо звернути увагу, що рішення по звільнення персоналу можуть ухвалювати тільки за рекомендацією керівників підрозділів і тільки з урахуванням поточного обсягу роботи,

– заявили у пресслужбі авіаперевізника.

Також у "Белавіа" повідомили, що масові скорочення наразі не розглядаються.