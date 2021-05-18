Сотні убитих та тисячі поранених: ВООЗ про обстріли Сектора Гази

З 10 травня тривають ракетні обстріли між ХАМАСом та Ізраїлем. Офіс ВООЗ у Палестині оприлюднив моторошні наслідки загострення протистояння у Секторі Гази.

У Всесвітній організації охорони здоров'я навели жахливі дані. Жертвами ескалації у Секторі Гази та Західному Березі уже стали 222 палестинці. Серед них більше ніж 60 дітей.

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Пошкоджень зазнали 19 медичних закладів

Поранення отримали щонайменше 6 тисяч 46 палестинців. На заклади системи охорони здоров'я скоїли понад 90 атак. Пошкоджень зазначили 19 лікарень. Більшість з них саме у Секторі Гази.

Катастрофічна ситуація у регіоні і з медичним забезпеченням. 46% необхідних ліків уже немає.

У ВООЗ наголошують, ситуація з обстрілами стає ще більш загрозливою через поширення коронавірусу. Адже у Секторі Гази завдано збитків медзакладам, є проблеми з водопостачанням і в таких умовах не дотримуються протиепідеміологічних заходів.

Ескалація на Палестинській території / Зображення ВООЗ