Більшість українців проти виведення військ із Донбасу, – КМІС

Абсолютна більшість громадян України не готова йти на територіальні компроміси з ворогом. Понад 60% українців категорично не згодні з виведенням Сил оборони з Донбасу в обмін на безпекові гарантії від США та Європи. Натомість погодитися на таку умову готові лише 7% опитаних.

Про це йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

Тиск на українців не працює

Також соціологи акцентують, що серед респондентів, яких опитали 8 – 9 жовтня, до оголошення "дизельної угоди" і подальшого тиску на Україну, 57% були категорично проти. А серед респондентів, опитаних 10 – 16 жовтня, – 62%.

Ще 35% опитаних готові розглядати певні варіанти чи погоджуватися на компроміс за певних жорстких умов (хоча частина з них не вважає це ідеальним виходом). І лише 7% громадян заявили, що легко підтримали б подібний крок заради швидкого завершення бойових дій.

Отже, як свідчать дані КМІС, тиск на Україну не призвів до того, що населення готове до такого компромісу з ворогом.

Навіть на півдні та сході країни, які безпосередньо потерпають від обстрілів та близькості до фронту, понад половина опитаних – 51 – 60% — заявила, що СОУ з Донбасу виводити не можна за жодних обставин.

Деталі опитування

Зазначається, що регіональний розподіл є незначущим — половина чи більшість громадян у всіх областях України відкидають пропозицію виведення українських військ в обмін на гарантії безпеки.

Навіть на Півдні та Сході країни, які безпосередньо потерпають від обстрілів та близькості до фронту, понад половина опитаних 51 – 60%, заявила, що СОУ з Донбасу виводити не можна за жодних обставин.

Найвищий рівень несприйняття територіальних поступок зафіксовано у Києві – 66% – та в західних областях.

Скільки ще готові терпіти українці?

Соціологи КМІС також поставили українцям традиційне запитання про те, скільки часу вони готові витримувати тягар війни заради перемоги.

Більшість продемонструвала стійкість: 62% респондентів заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Ще близько 4% готові стояти щонайменше рік, і лише 10% зазначили, що їхнього ресурсу вистачить лише до кінця поточного 2026 року.

Українське суспільство вкотре демонструє зрілість і надвисокий рівень реалізму. Люди чудово розуміють, що будь-які паперові гарантії безпеки без сильної армії на лінії зіткнення не зупинять агресора в майбутньому. Донбас залишається червоною лінією, переступати яку заради хитких обіцянок Заходу українці не дозволять,

– коментують експерти результати дослідження.

Історія американського шантажу України

Нагадаємо, нещодавно США уклали угоду з Росією про постачання дизельного пального, що може послабити санкції та підтримати російську економіку на фоні війни в Україні.

А представник Кремля Кирило Дмитрієв заявив, що ця угода може стати моделлю для укладення подальших домовленостей, і додав, що Росія має намір продовжувати економічну співпрацю зі США.

До того ж, президент США Дональд Трамп повторив, що удари України по НПЗ Росії нібито провокують зростання світових цін на енергоносії.

Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що Трамп намагається примусити Україну капітулювати.