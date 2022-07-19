путін визначився з головним сценарієм спроби анексії територій України

Ми з колегами з Інституту стратегічних досліджень та безпеки, а також Східної правозахисної групи продовжуємо збирати інформацію про наміри кремля анексувати тимчасово окуповані території України.

Використану білорусь хочуть використати ще раз

Зараз є кілька сценаріїв анексії, які розглядаються у кремлі. Один із найбільш обговорюваних – це реанімування проєкту "союзної держави" . Розглядається пряма анексія рф чи через "союзну державу".

Не пропустіть Друг України в ЄС завдасть болісного удару по амбіціях кремля і прискорить падіння його режиму

Секретар держради дмітрій мєзєнцев вже тричі відвідав окуповану росією частину Луганської та Донецької областей, останній раз – тиждень тому. Після цього були візити кирієнка та володіна.



путін досі покладає надії на те, аби білорусь вступила у війну проти України / Фото Getty Images

Наразі немає зовнішньої агітації до "референдуму", оскільки у кремлі не визначились із форматом анексії.

Але, за повідомленням наших джерел, варіант із "союзною державою" дозволить втягнути білорусь у війну з Україною, адже проєкт "союзної держави" передбачає спільну армію.

Важливе – навіщо кремль хоче затягти війну з Україною: дивіться відео