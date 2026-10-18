Зеленський відповів, чи вважає Трампа союзником України

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю програмі Meet the Press на американському телеканалі NBC 18 жовтня.

Що сказав президент?

На запитання, чи досі вважає американського президента союзником, Зеленський відповів коротко: "Я сподіваюся". Водночас Київ розраховує на підтримку Вашингтона та має надію, що США не стануть на бік Москви.

Ми сподіваємося, що Трамп буде на нашому боці або принаймні посередині,

– сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що офіційна підтримка Росії з боку Сполучених Штатів матиме серйозні наслідки для України. За такого сценарію українцям буде значно складніше вистояти у війні та досягти перемоги.

Україна не зможе перемогти та вистояти, якщо США офіційно займуть позицію на боці Росії. Зеленський назвав такий крок історичною помилкою та великою трагедією.

Нагадаємо, раніше український президент припустив, що зняття санкцій може продовжитися. Він назвав послаблення обмежень щодо російських енергоресурсів лише першим кроком і застеріг від очікувань, що така політика допоможе зупинити російського диктатора.

Послаблення тиску на Москву може сприйматися Кремлем як сигнал підтримки. Тому Україна розраховує, що Вашингтон використовуватиме свій вплив, аби домогтися припинення російських атак і завершення війни.

Глава держави висловив сподівання, що Дональд Трамп зробить усе можливе, щоб Росія припинила удари по українській енергетичній інфраструктурі. Водночас Зеленський наголосив, що Україна не повинна втрачати можливість відповідати на російські атаки.