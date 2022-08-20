росія планує привозити людей з Африки, – політтехнолог розповів про союзників кремля

У кремлі шукають можливості для поновлення людського ресурсу у війні проти України. москва розглядала ідею залучення людей від своїх африканських союзників та КНДР.

Однак російське керівництво вирішило поки відмовитися від цієї ідеї. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Політтехнолог вважає, що у росії великі проблеми з поповненням особового складу, з цієї причини вони розглядають різні варіанти.

Людей вони збираються привозити з африканських країн, які їхні союзники тепер. Також з Північної Кореї розраховують когось доставити. Якщо КНДР поїде за росію, тоді Південна Корея приїде нам допомагати й буде в нас війна за 38 меридіан,

– розповів Шейтельман.

Він переконаний, що ідея залучення громадян із країн-союзниць росії була реальною, однак у москві передумали, остерігаючись можливої жорсткої реакції на Заході.

"Напевно вони почали розмовляти з лідером Північної Кореї, і він погодився. Східні люди не кажуть "ні", вони сказали: "так, звичайно ж, обов'язково, 100 тисяч привеземо". У східних народів інша система підрахунків, тому там могли щось наплутати легко", – вважає експерт.

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Водночас він додає, що у росії вже встигли заявити, що використовуватимуть північних корейців для відновлення Донбасу.

"Це прямо агонія імперії, тому що у них ситуація все гірша і гірша. Коли люди сподіваються врятувати хоч щось, намагаючись привезти північнокорейців щось будувати, це має досить ганебний вигляд", – резюмував Шейтельман.

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