Союзники узгодили формулювання щодо інтеграції України до Альянсу , – Байден

Союзники по НАТО на саміті у Вільнюсі узгодили формулювання щодо інтеграції України до Альянсу. Країни НАТО узгодили пропозиції, які запропонував генсек Єнс Столтенберг.

Про це президент США Джо Байден сказав під час спільного виступу із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує 24 Канал. Лідер США зазначив, що наразі "критичний момент" для України і питання НАТО.

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Країни НАТО узгодили формулювання Столтенберга

Це дуже важливий, критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути... Ваше лідерство (Байден звернувся до Столтенберга – 24 Канал) дійсно має значення. Ми узгодили формулювання, які ви запропонували, які мають відношення до приєднання України до НАТО,

– заявив Байден.

Раніше Столтенберг повідомив, що 12 липня у Вільнюсі відбудеться інавгураційний саміт НАТО. Саме на ньому члени Альянсу запропонують план вступу України до НАТО.

За його словами, процес вступу нашої країни в НАТО буде не двоетапним, а одноетапним. Столтенберг пояснив, що двоетапний процес означає ПДЧ, який союзники погодилися скасувати для України.

Одноетапний процес вступу передбачає підписання протоколу про членство і його ратифікація всіма членами Альянсу. Водночас Столтенберг заявив, що Альянс має багаторічну програму переходу України на стандарти НАТО.

Водночас Столтенберг у Вільнюсі ухилився від питання, чи можливе у комюніке саміту запрошення Україну приєднатися до НАТО. Він відповів, що наразі йде завершальна робота щодо підсумкової заяви.

Генсек сказав, що в комюніке "буде сильне повідомлення для України".

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