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SpaceX уклала договір із заводом "Антонов"

21:42, 10 січня 1243 Читать новость на русском
АН-124-100
АН-124-100 "Руслан" / Фото з відкритих джерел

Американська компанія SpaceX вирішила співпрацювати з українським заводом "Антонов". Договір стосується перевезення великогабаритного вантажу.

Про це йдеться в меморандумі між компаніями.

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SpaceX потрібно перевезти з Каліфорнії на мис Канаверал (із Західного узбережжя США на Східне) вантаж, вагою 28 тонн, йдеться про обтікач ракети Falcon 9.

Тож американці уклали договір з "Антоновим", щоб вантаж перевозив український літак АН-124-100 "Руслан".

Теги: авіація Космос LifeStyle SpaceX
Джерело: 24 Канал
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