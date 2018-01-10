SpaceX уклала договір із заводом "Антонов"
21:42, 10 січня 1243 Читать новость на русском
Американська компанія SpaceX вирішила співпрацювати з українським заводом "Антонов". Договір стосується перевезення великогабаритного вантажу.
Про це йдеться в меморандумі між компаніями.
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SpaceX потрібно перевезти з Каліфорнії на мис Канаверал (із Західного узбережжя США на Східне) вантаж, вагою 28 тонн, йдеться про обтікач ракети Falcon 9.
Тож американці уклали договір з "Антоновим", щоб вантаж перевозив український літак АН-124-100 "Руслан".
Джерело: 24 Канал
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