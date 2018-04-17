SpaceX визначилась, коли запустить космічний телескоп TESS: дата старту
Компанія Ілона Маска SpaceX перенесла дату запуску космічного телескопа TESS на середу, 18 квітня.
Про це SpaceX повідомила у своєму Twitter-акаунті.
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Там зазначили, що вважають необхідним здійснити додаткову перевірку обладнання.
"Скасовуємо старт сьогодні, щоб провести додатковий аналіз системи контролю і навігації", – уточнили в компанії.
Телескоп TESS, який шукатиме у космосі екзопланети, мають розмістити на борту ракети Falcon 9.
До слова, раніше у SpaceX повідомляли, що запуск телескопа мав відбутись 16 квітня.
Джерело: 24 Канал
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