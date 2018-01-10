Спалах кору зафіксували у ще одній області

Захворювання на кір зафіксували серед жителів Херсонської області. У цьому регіоні відбувається ускладнення епідемічної ситуації.

Про це повідомили у обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, у Херсоні зафіксували два випадки захворювання на кір серед дорослих – 37 та 41 років. Обоє не мали щеплення. Також підозра на кір є ще у шести хворих, двоє з яких не щеплені.

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Нагадаємо, що станом на 10 січня в Києві зафіксовано більше 60 випадків захворювання на кір, з них 49 – серед дітей. Більше 20 хворих дітей відвідували цирк Кобзов в період з 22 по 30 грудня 2017 року. У цей період випадок кору був зареєстрований у одного із співробітників цирку.