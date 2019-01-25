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      Спалах кору на Львівщині: внаслідок ускладнень 16-річна дівчина впала у церебральну кому

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      Львівщину не відпускає кір. В обласній інфекційній лікарні у реанімації лежить 16-річна дівчина з Дрогобиччини. У нещепленої пацієнтки – інфекційне запалення мозку – коровий енцефаліт. Внаслідок ускладнення наразі вона перебуває у церебральній комі.

       Львівщина тим часом – у лідерах за кількістю хворих на кір. Щодня в області фіксують щонайменше 100 нових випадків захворювання. 

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      У львівській обласній дитячій лікарні із кором лежать троє немовлят. Двійню хлопчиків привезли із Кам'янка-Бузького району, ще одного новонародженого – з Радехівського. Усі вони заразилися кором одразу при народженні. Адже ознаки інфекції у їхніх мам з'явились після пологів. У малюків – ще пізніше.

      На фоні проведеної терапії їх стан йде з позитивною динамікою. Перед тим в нас на лікуванні перебували ще двоє діточок з кором. В одної дитинки була пневмонія, в іншої – не було, обійшлося легшим перебігом,
      – розповіла лікар-неонатолог Лариса Григоренко.

      Заразитися кором може кожен. Єдиний засіб вберегтись – зробити щеплення. Адже вакцина зменшує шанси підхопити вірус, запобігає ускладненням і летальним наслідкам. Якщо ж перебували у контакті з зараженими, варто все ж перестрахуватися.

      "В таких випадках всім вагітним, щепленим і нещепленим, вводиться імуноглобулін. Він протидіє, зменшує важкість можливого перебігу кору", – пояснив заступник головного лікаря дитячої клінічної лікарні Роман Герега.

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      Тим часом в обласній інфекційній лікарні на стаціонарі вже приблизно 150 пацієнтів із кором. Із них майже половина – діти, десятьом немає і року. Тож не встигли отримати щеплення. У реанімації лежить 16-річна дівчина з Дрогобиччини. У нещепленої пацієнтки – інфекційне запалення мозку.

      В неї розвинулося таке грізне ускладнення, як коровий енцефаліт, який перебігає дуже важко. Вона зараз у церебральні комі і стан її є тяжкий,
      – зазначила лікар-інфекціоніст Віра Гнатюк.

      Медики кажуть, що на Львівщині немає жодного села чи міста, де б не реєстрували кір.

      Ми щоденно реєструємо десь 100 випадків захворювання. Вже від початку року ми маємо приблизно дві тисячі випадків захворювання на кір, що теж говорить про небезпеку цієї ситуації, яка склалася. На жаль, минулого року ми мали два випадки. Цього року один летальний випадок,
      – прозвітував заступник директора Лабораторного центру МОЗ олег Когут.

      Напруженою ситуація є й у інших областях України. Відтак незабаром Міністерство охорони здоров'я розгляне питання про оголошення епідемії кору в Україні.

      "Тоді в МОЗ матимемо більше повноважень, щоби закуповувати більше вакцин. Щоби розширити список тих, які можуть отримувати вакцину", – наголосила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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      Від початку року в Україні на кір захворіли майже 10 тисяч людей. Ще 5 померли. 

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      Теги: Новини України Здоров'я Кір Лікування Медицина Вакцина Новини Львова Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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