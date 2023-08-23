Спалахнула пожежа площею 700 квадратів: вночі росіяни пошкодили зерносховище на Одещині

У ніч проти 23 серпня росіяни атакували Одещину дронами-камікадзе "Шахед". Один із них влучив у виробничо-перевантажувальний комплекс із зерносховищами.

Як повідомили у Збройних Силах, 9 ворожих безпілотників вдалося збити. На жаль, один "Шахед" все ж завдав значних руйнувань.

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Після атаки спалахнула пожежа

Росіяни вкотре атакували Одеську область – під ударом опинилися зерносховища та цивільна інфраструктура. Сили та засоби ППО збили майже всі російські "Шахеди", проте руйнування все ж є.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, один "Шахед" влучив у виробничо-перевантажувальний комплекс. Унаслідок цього спалахнула пожежа загальною площею близько 700 метрів квадратних.

На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа загальною площею 700 метрів квадратних. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища,

– повідомив Кіпер.

Наслідки атаки "Шахедів" на Одещині / Фото Сил оборони Півдня

На щастя, унаслідок атаки ніхто не постраждав. Нині на місці удару працюють усі відповідні спецслужби, які фіксують наслідки атаки й злочини росіян.

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