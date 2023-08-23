Спалахнула пожежа площею 700 квадратів: вночі росіяни пошкодили зерносховище на Одещині
Джерело:Одеська ОВА
У ніч проти 23 серпня росіяни атакували Одещину дронами-камікадзе "Шахед". Один із них влучив у виробничо-перевантажувальний комплекс із зерносховищами.
Як повідомили у Збройних Силах, 9 ворожих безпілотників вдалося збити. На жаль, один "Шахед" все ж завдав значних руйнувань.
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Після атаки спалахнула пожежа
Росіяни вкотре атакували Одеську область – під ударом опинилися зерносховища та цивільна інфраструктура. Сили та засоби ППО збили майже всі російські "Шахеди", проте руйнування все ж є.
Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, один "Шахед" влучив у виробничо-перевантажувальний комплекс. Унаслідок цього спалахнула пожежа загальною площею близько 700 метрів квадратних.
На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа загальною площею 700 метрів квадратних. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища,
– повідомив Кіпер.
Наслідки атаки "Шахедів" на Одещині / Фото Сил оборони Півдня
На щастя, унаслідок атаки ніхто не постраждав. Нині на місці удару працюють усі відповідні спецслужби, які фіксують наслідки атаки й злочини росіян.
Росіяни на Одещині "демілітаризували" гіпермаркет: коротко
- Ворог не припиняє атакувати Одещину. Під час попередньої атаки 14 серпня під ударом опинився гіпермаркет Fozzy, гуртожиток та кілька навчальних закладів.
- Як повідомили у Повітряних силах, росіяни атакували місто двома хвилями. Загалом ворог випустив по Одещині 15 ударних дронів та 8 крилатих ракет типу "Калібр".
- Сили та засоби ППО знищили усі ворожі цілі. Внаслідок падіння уламків збитих ракет та БпЛА виникли пожежі у кількох районах Одеси.
- Найбільше постраждав гіпермаркет, який згорів ущент. Унаслідок атаки поранення отримали 3 співробітників закладу.
- В ОК "Південь" пояснюють, що росіяни націлилися на Одещину через помсту. За словами Наталії Гуменюк, ворог продовжує мститися за нерозв'язані питання та за те, що Україна не пристає на його умови. Росіяни продовжують тиск на портову інфраструктуру та ті регіони, які можуть бути, за його прогнозами, більш вразливими в цьому сенсі.