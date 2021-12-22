"Спалила" цивільна дружина: соратник Медведчука Козак ховається у Москві

Сліди соратника Медведчука Тараса Козака виявили у Росії. Його дружина Наталія Лавренюк порушила правила дорожнього руху у Москві.

Штраф оприлюднили у відповідній базі даних. Цю інформацію знайшов журналіст-розслідувач Максим Савчук.

До теми Підсанкційна дружина Козака повністю змінила ім'я, – журналіст

Будьте обережні там, на дорогах Росії, і погашайте борги вчасно. Бо знайти вас у базі судебных приставов дуже легко,

– сказав журналіст з іронією.

Водночас цей факт може свідчити про те, що Козак з родиною перебуває у Росії.

Чому переховується Козак

Кума Путіна Віктора Медведчука і його соратника Тараса Козака підзрюють у вчиненні держзради та замаху на розграбування нацресурсів у тимчасово окупованому Криму.

На початку травня 2021 року Ірина Венедіктова підписала підозри Медведчуку та Козаку. Їх підозрюють у вчиненні держзради та замаху на розграбування нацресурсів у тимчасово окупованому Криму. Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання Козака. Раніше його вже оголосили в розшук.

Козак також пов'язаний із передачею ворожим спецслужбам державної таємниці у 2020 році – Медведчук через Козака злив російським спецслужбам інформацію про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ.

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Раніше сам кум Путіна заявляв, що Козак нібито поїхав у Білорусь на лікування. За його словами, він із ним контактував. Водночас Медведчук заперечував, що обговорювали вони справу щодо родовища "Глибока" у Чорному морі.

Повний допис Максима Савчука у телеграмі

Цивільна дружина Тараса Козака "спалила" місце перебування родини втікача-депутата. І це не Білорусь, це таки Росія. 22.11.2021 Наталія Лавренюк порушила правила дорожнього руху у Москві, за що отримала штраф. Будьте обережні там, на дорогах Росії, і погашайте борги вчасно. Бо знайти вас у базі судебных приставов дуже легко.