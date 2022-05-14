Спалюють дитячі атракціони та парки, – Зеленський показав наслідки обстрілів Харківщини

Російські військові продовжують обстрілювати Україну. І хоч прикриваються окупанти атаками військових об'єктів, гатять вони саме по цивільних: житлових будинках, парках, атракціонах тощо.

У своєму телеграмі президент України Володимир Зеленський показав, що після себе залишили російські військові на Харківщині. Їхні щоденні обстріли знищували геть усе, що лише можна було. Не минулося й без дитячих атракціонів, де раніше лунав гучний сміх.

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Росія показує своє безсилля

Вони намагаються вимістити своє безсилля. Бо Україна їм не до снаги. Але до снаги – поки що – спалити дитячі атракціони в харківському парку Горького або зруйнувати який-небудь міст,

– наголосив Зеленський.

Те ж стосується складу з зерном або просто житлового будинку. І з кожним таким ударом, підкреслює Зеленський, Росія віддаляє себе від цивілізованого світу та того, що й називається цивілізованістю.

Зеленський показав наслідки атак окупантів по Харківщині / Фото з телеграму Зеленського

Україна фактично виграла війну за Харків

До такого висновку дійшли в Інституті вивчення війни. Наші військові завадили не лише захопленню Харкова. Вони зробили все для того, щоб місто російські загарбники оточити не мали жодної можливості. Ба більше, окупантів з-під міста вже вигнали, звільняючи населені пункти один за одним.

На Харківщині все ще небезпечно

Водночас глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підкреслив, що повертатися ще зарано. Покидаючи захоплені території, російські військові залишали безліч мін і снарядів. Тож спочатку свою роботу повинні виконати піротехніки. Він додав, що мінували вороги навіть дитячі ліжечка.

Олег Синєгубов зазначив, що впродовж 13 травня окупанти не гатили по самому Харкову. Натомість усі свої сили ворожі війська зосередили на області. По ній вони гатили з артилерії, а також ракетами. Постраждали Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші населені пункти.

Тим часом у Харкові повідомили про відновлення роботи наземного громадського транспорту. У понеділок 16 травня у місті запрацюють 4 трамвайні, а також 8 тролейбусних маршрутів. Крім того, пересуватися Харковом можна буде за допомогою автобусів.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов підкреслив, що трамваї курсуватимуть лише там, де це можливо. Варто зазначити, що окупанти понищили 35 вагонів, а також лінії електропередач у місті.

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