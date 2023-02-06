Наші живуть для країни, а їхні помирають: Спартак про українську та російську ментальності
Пропагандисти постійно вкидають росіянам, що вони повинні помирати за свою державу. Це – дивний підхід, який повністю демотивує. Натомість в українців все зовсім по-іншому.
Про це 24 Каналу розповів психолог Спартак Cуббота. За його словами, на цьому прикладі можна чітко побачити різницю між ментальністю росіян та українців. Окупанти мають вмирати за свою країну, а ми – вбивати ворогів та жити заради неї.
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Хочу пояснити різницю між нашою ментальністю та їхньою. Дивись на їхню риторику. Якщо не готовий померти, то не патріот. А наші хлопці та дівчата, які воюють, кажуть, що йдуть не помирати за країну, а вбивати за країну. Яка в нас різна риторика з цими покидьками,
– зауважив Суббота.
Смерть – це менталітет росіян
Як наголосив Суббота, українці знають, за що вони воюють – за державу. В росіян же ціль – просто померти за чергового царя чи президента. Українці живуть заради України, а росіяни помирають заради Росії.
Яка різниця між менталітетом українців та росіян – розповів Спартак Суббота
Це і є менталітет та культурний код росіян. Просто смерть. За будь-що. Колись мусив помирати за царя, президента, тирана. Хоч в них це одне і те саме. Тепер мусиш помирати за країну, бо є якась дивна "СВО", плани щодо якої вони постійно змінюють. В них якась патологія. Когнітивні та психічні вади. Вони не здатні нормально обрати курс, що потрібно робити,
– наголосив Суббота.
Він підкреслив – коли хтось мусить за щось помирати – це дуже страшно. А коли йде вбивати і жити заради країни – це зовсім інший підхід.
Росіяни продовжують вмирати в Україні
- У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили свіжі дані щодо втрат російських окупантів на війні. Станом на 6 лютого українські військові вже знищили аж 132 160 загарбників.
- За попередню добу, 5 лютого, на "концерт Кобзона" пішли ще 870 окупантів. Варто зауважити, що у цій статистиці немає даних по поранених окупантів. Тому цифри втрат значно більші.
- Також українські військові вже знищили 3231 ворожий танк, 6415 бойових броньованих машин, 2231 артилерійську систему, 461 реактивну систему залпового вогню, 294 літаків тощо.