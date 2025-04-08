Київ відповів конгресменці Спартц, яка пропонувала українцям змиритись з втратою територій

Конгресменка Вікторія Спартц, яка є українкою за походженням, закликала до здачі територій Росії. У МЗС відреагували на таку її скандальну заяву.

В українському МЗС підкреслили, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого в соцмережі X.

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Спартц закликала Україну піти на переговори з Росією зі здачею територій

Членкиня Палати представників США від Республіканської партії, українка за походженням, Вікторія Спартц заявила, що Україні слід віддати свої території Росії.

"Я єдина членкиня Конгресу США, яка народилася в Україні, – і ось чому ми повинні віддати землю Росії", – цитують слова Спартц у The Telegraph, анонсуючи її інтерв'ю.

Там вона закликала до зміни влади в Україні та переговорів з Росією, зокрема зі здачею територій.

У МЗС України відреагували на таку її заяву та підкреслили, що українська територія завжди буде українською.

На відміну від Вікторії, всі наші землі завжди були і завжди будуть залишатися українськими,

– зазначив Георгій Тихий, речник МЗС України.