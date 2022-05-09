Спасибі Крістіні Квін, – Арестович переконаний, що ядерного удару по Києву не буде

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін повернулася до Києва. За словами Олексія Арестовича, ця подія відповідає на питання, чи вдарять російські окупанти ядерними ракетами по українській столиці.

Про це радник голови Офісу президента заявив в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал. Він закликав українців не вірити чуткам.

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Арестович запевнив, що ядерного удару по Києву не буде

Радник голови ОП зауважив, що 8 травня Квін разом із дипломатами повернулася у посольство Сполучених Штатів у Києві. Цим вона раз і назавжди закрила питання панічних пліток щодо ймовірного ядерного удару по столиці.

Я вже втомився відповідати на це питання. Не буде ядерного удару по Києву. Дякуємо Крістіні Квін за працівників американського посольства,

– додав Арестович.

Він наголосив, що вже втомився пояснювати, чому цього не станеться.

"Треба знову записувати відео про нову психологічну фазу і про те, що не треба вестися на ці страшні жахалки. При чому їх розповсюджують, здавалося б, не дурні люди, які наділені владою", – зазначив радник керівника ОП.

Арестович пояснив, що говорить про деяких посадовців, які закликають своїх рідних їхати з Києва, бо буцімто отримали таємну інформацію, що ядерний удар таки буде.

"Нагадую, що інформаційно-психологічні провокації продовжуватимуться більше і частіше. Не відривайтеся від реальності", – підсумував радник голови ОП.

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Коротко про ядерний шантаж Росії

За даними іноземних ЗМІ, президент країни-агресорки Володимир Путін на параді 9 травня натякне Заходу на ядерну війну літаком "судного дня" – Іл-80, який може перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни. Він буцімто "нашпигований" технологіями.

Окрім цього, країна-терористка відпрацювала запуск балістичних ракет "Іскандер". Саме їх можуть використовувати для ядерних ударів.

Попри це, у Сполучених Штатах заперечують загрозу застосування окупантами такої зброї. Там запевняють, що активно слідкують за ядерним потенціалом Росії.

Також президент США Джозеф Байден заявив, що погрози загарбників використати ядерну зброю є ознакою відчаю Путіна. Це свідчить про провал його плану.

Однак на тлі воєнних злочинів Росії в Україні президент Володимир Зеленський не виключає, що вороги можуть вдарити ядерною зброєю.

Зауважте, що країна-терористка має один з найбільших ядерних потенціалів, який включає 4,5 тисячі одиниць. Більшість з них – зброя тактичного ураження.

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