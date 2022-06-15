Спека та сморід: окупанти розклали тіла маріупольців прямо посеред вулиці – жахливі фото
Джерело:телеграм Андрющенко Time
Росіяни продовжують поховання вбитих ними мирних маріупольців. Окупанти розгрібають завали та хочуть приховати масштаби своїх злочинів.
Російські окупанти своїми шаленими обстрілами повністю знищили Маріуполь. На жаль, руйнування будівель – це далеко не найстрашніший злочин росіян. Вони вбили тисячі мирних мешканців, яких не завжди ховають навіть у братських могилах.
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Тіла українців біля моргу у спеку
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав просто жахливі кадри з міста. Біля одного з моргів російські окупанти виклали тіла вбитих ними українців просто на асфальт, температура на вулиці – 24 градуси тепла.
Маріуполь. Метро. Морг. На вулиці +24. Спека. Сморід. Люди.
Обличчя “русского мира,
– написав Андрющенко.
Жахливі світлини з маріупольського моргу:
Ситуація у Маріуполі: останні новини
- Російські окупанти перетворили у Маріуполь у справжнє гетто. Гуманітарна ситуація у місті не просто складна – вона катастрофічна. В людей немає питної води, а окупанти змушують людей працювати просто за їжу. Своїх сил ворогу для прибирання міста не вистачає, адже масштаби руйнувань просто шалені.
- Росіяни продовжують проводити так звану "фільтрацію". Навколо міста є 4 табори. Виїхати з міста можна лише в бік Росії, декому вдається через треті країни повернутися в Україну.
- Затриманих росіяни тримають у дуже важких умовах, знущаються, допитують, не годують. Подальша доля тих, хто не пройшов "фільтрації", невідома.
- Загарбники вбили десятки тисяч мирних громадян, який у кращому випадку скидають у братські могили. Зафіксовано випадки, коли росіяни вивозили тіла вбитих українців просто на смітник.
- Також у місті дуже складна епідеміологічна ситуація. Через спеку, гори трупів та антисанітарію у місті почали поширюватися небезпечні хвороби. У лікарнях практично немає фахівців, тому росіяни змушують виходити на роботу пенсіонерів. Раніше повідомлялося, що у Маріуполі може поширюватися холера, можлива епідемія інших хвороб.
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