Київ побив 3 температурні рекорди, але це ще не пік: коли буде найспекотніше

За даними синоптиків, Київ побив одразу 3 температурні рекорди. Це при тому, що пік спеки ще очікують днями.

Влада Києва закликає жителів столиці бути обережними та надала рекомендації, як можна вберегтися або полегшити вплив аномальної спеки на самопочуття.

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Київ побив 3 температурні рекорди

Укргідрометцентр повідомив, що 11 липня максимальна температура повітря у Києві досягла 34,2 градуса, що на 0,5 градусів вище попереднього рекордного показника 1885 року.

Тим часом мінімальна температура повітря у столиці не опустилася нижче 21,7° градуса. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3° градуса.

Також, за даними синоптиків, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 28,1 градуса, що перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5 градусів, а кліматичну норму – на 7,2 градуса.

Коли очікується пік спеки

Синоптики прогнозують, що аномальна спека в Києві може тривати до 17 липня. До 14 липня в більшості регіонів максимальна температура становитиме 35 – 38 градусів, а пік спеки очікується 14 – 17 липня.

Як допомогти собі під час спеки:

уникайте тривалого перебування надворі;

віддавайте перевагу одягу з натуральних легких і світлих тканин;

прикривайте тіло, щоб захистити шкіру від сонячних опіків, наносьте сонцезахисні засоби;

одягайте головний убір, носіть сонцезахисні окуляри;

пийте багато води, прохолодних напоїв, відмовтеся від алкоголю;

віддавайте перевагу овочам, фруктам, зелені та менше вживайте жирної їжі, смажених і копчених продуктів;

часто робіть водні процедури й приймайте душ кімнатної температури;

варто не виконувати інтенсивні фізичні навантаження і тренування.

У випадку теплового удару телефонуйте за номером "103".