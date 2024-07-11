Понад 40 градусів спеки: ще 4 міста України оновили температурні рекорди
Джерело:"РБК-Україна"
Спека в Україні продовжує бити всі рекорди. Так, у Миколаєві 10 липня зафіксували найвищу температуру за весь час спостережень.
Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Окрім цього, добові температурні рекорди побили й Харків, Львів та Запоріжжя.
Дивіться також Похолоданню бути: коли знизиться температура
Температурний рекорд в Миколаєві
Поки що ми маємо тільки один рекорд. Це Миколаїв, де температура вчора була +40,5 градусів. Це рекорд для Миколаєва за всю історію спостережень як для цього місяця, так для всього літа,
– сказала вона.
Вона зазначила, що до цього максимальна температура в Миколаєві була 40 градусів.
Водночас, за словами Голені, у Миколаївській області температура зараз ще вища. Наприклад, у Вознесенську фіксували +41 градус.
Окрім цього температурний рекорд, проте лише для цього дня, зафіксували у Харкові. Там позначки сягнули +35,8. Востаннє рекордну температуру 10 липня фіксували 2002 року.
Також 10 липня новий максимальний добовий температурний рекорд зафіксували у Запоріжжі. В середньому за добу повітря прогрілося до +30,1 градуса. Температура повітря в обласному центрі на 0,4 градуси перевищила середній добовий показник, зафіксований у 1996 році.
У середу, 10 липня, у Львові показники термометра сягнули +32,2 градуса, що є абсолютним рекордом для цього дня за всю історію спостережень. Попередній рекорд, +31,5 градуса тепла, фіксували 2002 року.
До слова, 11 липня температура у південній частині, східних та центральних областях вночі буде +20...+25 градусів, вдень очікується сильна спека +35...+39 градусів. Крім цього, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека, +40 градусів.