Вже кілька тижнів уся Україна знемагає від аномальної спеки. Синоптики обіцяють суттєве зменшення температурних показників для окремих регіонів.

За словами синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, спека нарешті почне відступати. На Заході цей процес вже запущений, а з 18 липня зниження температури стартувало і на Півночі.

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Не більше 30 градусів

Птуха наголосила на певному "синоптичному оптимізмі" для західних і північних регіонів. Переважно по західних областях вже зараз проходить атмосферний фронт, зміна повітряних мас. О другій половині 18 липня послаблення спеки відбудеться на Півночі, зокрема Київщині.

Зниження температури супроводжуватиметься грозами, дощами, подекуди – градом та сильними шквалами вітру.

На Заході та Півночі ми очікуємо показники вдень набагато нижчі – 24 – 30 градусів. Нічна температура вже від завтра становитиме 15 – 20 градусів,

– сказала Птуха.

Схід і Південь – аутсайдери

Синоптикиня зазначила, що надалі атмосферний фронт зміниться у південному-східному напрямку і трошечки зумовить опади на Сході та Півдні.

Але там він не вплине на суттєве зниження градусів. Там залишаться ще високі показники у наступні кілька днів. Нічна температура – 20 – 25, денна температура – 28 – 34 і подекуди сильна спека – 35 – 38. Одначе, принаймні вже не буде цих +40, як було раніше.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, в яких регіонах очікувати грозу 19 липня.