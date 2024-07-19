Смерть у потязі: чому у вагонах УЗ пекельна спека, чи є кондиціонери і як діяти пасажирам

У липні Україну накрила хвиля аномальної спеки – температура досягала 37 – 40 градусів тепла. Це відбилося на вимкненнях електроенергії, оскільки зріс дефіцит електрики через спеку. Аномальна погода вплинула і на комфорт українців – спека на вулицях та перегрітий громадський транспорт мають негативний вплив на здоров'я.

Окрема тема – стан у вагонах Укрзалізниці. Потяги, не оснащені кондиціонерами, перегріваються на станціях та у дорозі, через що в них неможливо знаходитися. У старих потягах також можуть не відчинятися вікна. Це призводить до трагічних випадків. Зокрема, 16 липня у нічному експресі "Запоріжжя – Ужгород" від спеки померла жінка.

Яка ситуація з кондиціонуванням у вагонах Укрзалізниці та як погода впливає на роботу перевізника – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що з кондиціонерами у вагонах поїздів

Майже 400 вагонів Укрзалізниці гарантовано забезпечені функціональною системою кондиціонування, повідомили 24 Каналу у перевізника. Це вагони у потягах:

№92/91 Львів – Київ;

№106/105 Одеса – Київ;

№63/64 Харків – Львів;

№12/11 Львів – Одеса;

№29/30 Київ – Ужгород;

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород, а також низка інших фірмових потягів.

Усі потяги з кондиціонуванням марковані позначкою ️ у застосунку та на сайті Укрзалізниці.

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Ще близько 650 вагонів теж мають кондиціонери, але застарілої модифікації, тому можуть працювати з перебоями. Ми не маркуємо такі вагони позначкою, попри фізичну наявність кондиціонера. За максимальних температур повітря охолодження в цьому вагоні може бути слабким, тому вже на етапі покупки ми про це сигналізуємо відсутністю "сніжинки",

– зазначили в Укрзалізниці.

Також перед літом залізничники відремонтували кондиціонери на 168 вагонах.

Система кондиціонування повітря у вагонах має свої особливості: вона починає працювати за 20 хвилин після відправлення поїзда, а повну потужність кондиціонер набирає, коли поїзд рухається зі швидкістю понад 40 км/год. Наявність кондиціонування у вагоні напряму не впливає на вартість квитка в ньому, оскільки остання формується переважно в залежності від довжини маршруту, фірмовості поїзда, категорії вагона та класу місця.Температурна норма у вагонах з кондиціонуванням має коливатися в межах +22…+26 ℃.

Усього в Укрзалізниці у перевезеннях залучено близько 1400 вагонів.

Як регулюється комфорт у потягах

За правилами перевезення, кондиціонування – це обов'язкова послуга для пасажирів.

У додатку 6 до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України мовиться, що у всіх вагонах класів купе та люкс кондиціонування є базовою, тобто обов'язковою послугою. У регіональних експресах кондиціонер має бути встановлений лише в першому класі, а у плацкартних вагонах обов'язково має працювати вентиляція.

За державними санітарними правилами та нормами гігієни транспорту, мають бути такі умови у потягах:

п. 2.4. ...вентиляція, а у вагонах із кондиціонуванням — кондиціонери повинні бути ввімкнуті влітку за 30 хвилин до посадки пасажирів у вагон; взимку вмикається тільки вентиляція;

п. 3.6. На шляху прямування, а також під час подачі поїзда під посадку в зимовий час, перехідний період температура повітря у вагонах усіх типів повинна бути на рівні +20° +/-2°, а влітку +24° +/-2° (тільки у вагонах, де є кондиціонери).

Коли кондиціонер не працює, пасажиру варто звернутися до начальника потяга, вимагати книгу скарг та записати туди свою скаргу, чи вимагати переведення до вагона з кондиціонером, який працює. Також можна звернутися на гарячу лінію Укрзалізниці. Такий самий алгоритм дій на випадок, якщо у плацкартному вагоні не ввімкнено вентиляцію.

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Для уникнення непорозумінь під час проїзду залізничним транспортом, з будь-яких питань, що виникли на шляху прямування, радимо звертатись до провідників пасажирських вагонів або до начальника поїзда, якщо вони не допомогли у вирішенні вашого питання, телефонуйте нам на 0-800-503-111 (працюємо цілодобово),

– зазначають у компанії.

Смерть від спеки у вагоні УЗ

16 липня в одному з купе потяга "Запоріжжя – Ужгород" сталася трагедія через спеку та кондиціонер, який не працював. Раптово померла жінка, яка прямувала до Стрию на Львівщині. За словами однієї з попутниць, у купе була спека, а кондиціонер не працював. Температура у вагонах сягала 30 градусів.

Нічний експрес "Запоріжжя – Ужгород", запущений у грудні 2018 року, має капітально відремонтовані вагони.

Смерть пасажирки підтвердив керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський. За його словами, перевізник "не педалює" кожен такий випадок, оскільки понад 100 тисяч людей подорожує, але особливо в літній період трапляються "такі природні смерті".

В Укрзалізниці зазначили, що такі трагедії "не стають сухою статистикою" і кожен випадок розбирається.

По цьому випадку зокрема ми дивимося, чи можна було запобігти, чи можна було швидше зреагувати, на скільки оперативно викликали медиків і наскільки оперативно вони приїхали. (Висновків, – 24 Канал) по цьому випадку поки немає,

– заявив Перцовський.

Представник перевізника підтвердив, що у вагоні було відсутнє кондиціонування, оскільки вагон продавався без нього.

"Тому я звертаюся до пасажирів: температурні рекорди побиті всі, а в нас половина парку не обладнана кондиціонерами взагалі. Зараз ми чітко маркуємо ті вагони, які мають надійні системи кондиціювання, сніжинкою, щоб люди знали", – додав Перцовський.

Яка ситуація у приміських потягах та що радять в УЗ

Електрички, що курсують містами та областями, не обладнані кондиціонерами – там є лише примусова вентиляція повітря. "Якщо відчуваєте задуху, звертайтесь до провідників пасажирських вагонів поїздів приміського сполучення", – радять в Укрзалізниці.

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В електропоїздах є роз'їзні квиткові касири або зв'язок з машиністом у кожному вагоні, не соромтесь попросити наших працівників увімкнути систему примусової вентиляції повітря,

– кажуть у перевізника.

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