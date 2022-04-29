Спеціалісти з Росатому намагаються втекти з ЗАЕС, бо не розуміють, що робити, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські військові стріляли з танків та з іншої броньованої техніки по ядерних блоках в Енергодарі, що в Запорізький області.

На думку Володимира Зеленського, окупанти тоді не розуміли, що робили. І не розуміють досі.

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Він додав, що там було близько 120 одиниць техніки, яка оточила станцію та вбила декількох людей. Крім того, російські війська стріляли по ядерних блоках.

"Спочатку МАГАТЕ сказав, що ніяких попадань не було – це неправда. Ми знайшли – попали по ядерному блоку. Проте там достатньо потужний захист", – повідомив Зеленський.

Працівники Росатому

За словами президента України, досі є велика загроза. Сьогодні в Енергодарі частина атомної електростанції окупована російськими військовими. Технічні спеціалісти там – наші, але є ті, яких окупанти привезли з Росатому.

Росатом це приховує, але ми знаємо, що російські спеціалісти постійно хочуть звідти поїхати, тому що вони не знаються в деяких речах,

– розповів Володимир Зеленський.

"Там багато технічних речей переведено на компʼютери. А ці "росатомські спеціалісти" бачили цю атомну електростанцію багато років тому. Тепер вони попали у внутрішні процеси й не знають, що робити", – додав Зеленський.

Він зазначив, що російські спеціалісти вигадують різноманітні причини, аби виїхати назад в Росію.

Передача станції

Володимир Зеленський розповів, що Україні пропонували передати нашу атомну електростанцію під керівництво Росії. На жаль, це робили й деякі міжнародні партнери.

Ми відмовилися. Якщо там наші спеціалісти – ми несемо відповідальність. Якщо там спеціалісти Росії – ми не зможемо нести відповідальність за такий ядерний обʼєкт,

– повідомив президент України.

За його словами, сьогодні технічно ми ситуацію контролюємо, але це тільки більш-менш. Адже там ходять російські бойовики зі зброєю.

"Ми чекаємо на розблокування. Ми офіційно сказали МАГАТЕ, що вони повинні це зробити. Приїжджав Рафаель Гроссі, який сказав, що хоче це зробити. Проте я поки не бачу, що в них є такі можливості – розблокувати нашу атомну електростанцію", – підсумував Володимир Зеленський.

Важливо про АЕС в Енергодарі

Стало відомо ім'я окупанта, який керував силовим захопленням Запорізької АЕС. Ним виявився генерал-майор Домбровський Олексій Юрійович.

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