У Німеччині екстремісти хотіли штурмувати парламент і скинути владу: почали спецоперацію
Джерело:Der Spiegel
У Німеччині правоохоронці проводять спецоперацію проти екстремістів, що планували викрадати політиків та штурмувати Бундестаг. Відповідні заходи відбуваються сьогодні, 7 грудня.
Обшуки проходять у багатьох квартирах, офісах та складських приміщеннях. Правоохоронці вже затримали людей, яких підозрюють у скоєнні злочину.
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Що відбувається у Німеччині
Обшуки відбуваються у 130 квартирах, офісах та складських приміщеннях, включаючи казарми Командування сил спеціального призначення у Кальві в Баден-Вюртемберзі.
Правоохоронці вже затримали 25 чоловіків та жінок, які, ймовірно, хотіли штурмувати парламент і скинути владу. Загалом 52 підозрювані перебувають під слідством за членство або підтримку терористичної організації.
Відомо, що права терористична група набиралася переважно з представників організації так званих "рейхсбюргерів". "Рейхсбюргери" відкидають існуючий у Німеччині державний устрій і хочуть замінити його на недемократичну систему.
Підозрювані з листопада 2021 року планували збройний напад на Бундестаг та захоплення політиків. Нападники розраховували на початок заворушень у результаті їхніх дій та на "переворот" в Німеччині.
Зазначається, що це одна з найбільших поліцейських операцій проти екстремістів, які проводилися в Німеччині.
Спецоперація правоохоронців / фото Der Spiegel
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