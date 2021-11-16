Спецоперацію готували ще навесні, – білоруський журналіст про міграційну кризу

Загалом у Білорусі може бути від 15 до 25 тисяч мігрантів. Адже їх привозили упродовж вього літа, вересня і жовтня.

Багато з них залишилися в Мінську, деякі поселилися в інших містах. Про це в ефірі 24 каналу зауважив білоруський журналіст Франак Вячорка.

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Мігранти прибули ще в червні

Він розповів, що деякі мігранти навіть зайняли дачі, літні будиночки деяких білорусів.

Операцію, за нашою інформацією, запланували ще у квітні – травні. Але багато мігрантів почали прибувати ще під кінець червня,

– наголосив Вячорка.

За його словами, тоді організували чартерні рейси різних авіакомпаній, зокрема "Белавія", які привозили від 500 до 2 тисяч людей щотижня.

Спеціальний задум Лукашенка

Як відзначив журналіст, багато людей перебувають зараз на кордоні не через свою волю. Їх білоруські силовики змушують штурмувати огорожу.

"Табір теж створили за допомогою військових Лукашенка. Це теж спеціальний задум, щоб показати, як Польща не хоче пускати нещасних людей", – пояснив він.

Спроби прорвати кордон збільшувалися кожного місяця, кожного тижня. Цей апогей, кульмінація відбулася на минулому тижні – за тиждень до ухвалення санкцій. Тому можна пов'язувати ситуацію, яка відбувається зараз, кризу – з ухваленням санкцій Євросоюзом. Франак Вячорка Білоруський журналіст

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