"Українська команда" передала дрони-камікадзе загону спецпризначення "Омега"
Джерело:"Українська команда"
Волонтерський штаб "Українська команда" передав чергову партію дронів-камікадзе бійцям загону спеціального призначення "Омега", підрозділу Національної гвардії України.
Волонтери "Української команди" прокоментували нову передачу дронів на фейсбук-сторінці.
Читайте також 250 мільйонів гривень за 600 днів: "Українська команда" про допомогу військовим і цивільним
"Бійці загону "Омега" завжди там, де найважче. Сьогодні вони дають гідну відсіч ворогу на Куп'янському напрямку. І, як завжди, налаштовані на перемогу. Впевнені, що ці дрони-камікадзе посилять бойові спроможності наших героїв. Допоможуть їм швидше звільняти нашу землю від окупантів та перетворювати ворожу техніку на металобрухт", – йдеться у повідомленні "Української команди".
Спецзагін "Омега" отримав дрони-камікадзе від "Української команди": дивіться відео
Загін спецпризначення "Омега" брав участь в боях за Київ та за Харків, стримував просування ворога під Сєвєродонецьком та Лисичанськом, а також у Донецькій області, зазначили у волонтерському штабі.
Інші приклади допомоги "Української команди" в час війни
- "Українська команда" вже передала партію дронів-камікадзе підлеглим Буданова – розвідникам ГУР.
- Також повідомлялося, що волонтери "Української команди" проїхали понад 200 кілометрів вздовж лінії фронту, щоб передати 6 батальйонам та бригадам близько сотні дронів різних модифікацій і тепловізори.