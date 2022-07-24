Контррозвідники СБУ знищили дроном ворожий танк і 15 окупантів: епічне відео

Українські спецпризначенці знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 російських окупантів. Загарбники в паніці – кажуть, усе відбулось, як у кіно.

Епічне кіно: захисники з дрона скинули боєприпас

Пресцентр СБУ опублікував відео знищення російських окупантів. Згодом українські розвідники також перехопили розмову одного із окупантів з матір'ю, який був очевидцем спецоперації – той з жахом розповів про "кіно", яке їм влаштували українські спецпризначенці.

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Росіянин в деталях описав останні хвилини життя окупантів.

Мама, сьогодні у нас таке шапіто було! У 2 години ночі 15 "двохсотих". Тому що вони на танку дивилися усе кіно. Коротше, у башту скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, це п*здец! Просто підлетіли, скинули боєприпас і його розірвало,

– скаржиться окупант.

Втрати противника колосальні

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