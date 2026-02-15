Унікальна спецоперація: спецпризначенці звільнили з полону бійця та знищили окупантів

Українські спецпризначенці провели унікальну спецоперацію. Вони визволили бійця, який майже місяць перебував у російському полоні.

Також вдалося ліквідувати 8 окупантів. Про це розповів командир ЦСП "Омега" Павло Яцюк.

Що відомо про звільнення бійця з полону?

Унікальну операцію здійснив Центр спеціального призначення "Омега". Її провели майже в тилу ворога на Покровському напрямку.

Звільнений боєць – з "Омеги". Він перебував у російському полоні 27 днів.

Офіцер, спецпризначенець з позивним "Карат", вже прямує до Києва на лікування у зв'язку з отриманими пораненнями,

– повідомив Павло Яцюк.

Він також висловив вдячність за підтримку і допомогу бійцям та керівництву ЦСО "А" СБУ та 14 бригаді НГУ "Червона Калина".

Яцюк наголосив, що на відміну від Росії, Україна своїх не кидає.

