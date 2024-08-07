Спецслужби могли ліквідувати Путіна: хто б тоді очолив Росію

У міністерстві оборони Росії повідомили, що Україна нібито готувала замах на Владіміра Путіна та міністра оборони Росії Андрєя Бєлоусова. Однак від цього Київ буцімто відмовив Вашингтон.

Ліквідація Путіна могла б запустити некеровані процеси у Росії. Військовий експерт Петро Черник у розмові з 24 Каналом пояснив, що у Москві є набагато агресивніші люди за Путіна.

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У Кремлі є агресивніші пули влади

Заступник глави ворожого міністерства оборони Сєргєй Рябков повідомив, що українські спецслужби нібито готувати операцію на "День військово-морського флоту Росії". За словами Рябкова, планувався замах на диктатора Владіміра Путіна та міністра оборони Андрєя Бєлоусова, які виступали на параді у Санкт-Петербурзі.

Ба більше, сам Андрєй Бєлоусов, який кілька тижнів тому розмовляв з очільником Пентагоном Ллойдом Остіном, повідомив його про плани України. Рябков також додав, що Остін був здивованим, проте серйозно поставився до інформації і буцімто відмовив Київ від проведення спецоперації.

Також заступник Бєлоусова сказав, що атака України була б здійснена, це призвело б до "некерованого конфлікту між США та Росією". Цю інформацію підтвердили у виданні New York Times, зауважуючи що невідомо, чи справді Україна готувала "таємну операцію".

Доволі довго вивчаю нашого ворога. У зрізі цієї війни я стою на позиції, що є набагато агресивніші пули впливу у Москві, ніж Путін. До них я зараховую Патрушева, Бортнікова, Іванова і того ж Шойгу. Як би склалася узурпація влади після потенційної смерті Путіна – ми собі уявити не можемо,

– наголосив Петро Черник.

Ніколай Патрушев – колишній секретар Радбезу Росії, сьогодні – помічник Владіміра Путіна.Сєргєй Шойгу – колишній міністр оборони Росії, сьогодні – секретар Радбезу.Алєксандр Бортніков – директор ФСБ.Сєргєй Іванов – глава адміністрації президента Росії.

Щобільше, на погляд Черника, є серйозна аналітична інформація, що саме ці люди тиснуть на Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю.

Розуміємо, що всі ці елітарні моменти навколо перших осіб такого штибу дуже делікатні. Історія знає безліч випадків, коли "прибирали" навіть президентів США. Якби така операція відбулася (ліквідація Путіна – 24 Канал) при теперішньому скасуванню правил у світі, дуже важко спрогнозувати, що ж би було далі,

– пояснив Черник.

Все ж у Росії рішення ухвалюють еліти – перші особи – тож наслідки їхніх дій катастрофічними не лише для України.