Спецслужби Росії хотіли вбити Буданова і Малюка в переддень інавгурації Путіна і на Великдень

Російські спецслужби також працюють задля того, аби шкодити Україні. Зокрема, їхніми цілями були керівники ГУР та СБУ України.

Керівник СБУ Василь Малюк заявив, що серед планів ворожих спеціальних служб було ліквідувати Кирила Буданова та його самого перед інавгурацією Владіміра Путіна та на Великдень. Про це пише 24 Канал із посиланням на свого кореспондента на форумі "Україна. Рік 2025".

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Російські спецслужби не сплять

Малюк також наголосив, що деякі підрозділи СБУ також виконують і завдання на фронті. Також вони працюють і для виявлення мереж ворожих агентів. За його словами, за 3 роки виявили 102 агентурні мережі.

Серед них є навіть ті, які планували ліквідувати нашого Верховного Головнокомандувача президента України,

– наголосив Малюк.

Також він сказав, що перед інавгурацією Путіна російські спецслужби хотіли організувати замах на Кирила Буданова. Їх затримали.

Внаслідок цього хотіли помститися. Помстою мав бути замах на самого Василя Малюка. Він пояснив, що росіяни запланували теракт у одному із будівельних супермаркетів Києва у час пік. Це вдалося задокументувати та запобігти цьому теракту.