Спецслужби впіймали інформатора терористів: відео

На Луганщині Служба безпеки України затримала під час перетину лінії розмежування інформатора терористичної організації "МДБ "ЛНР".

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Інформатором виявився уродженець Луганську, який проживає на підконтрольній Україні території. Він збирав інформацію для так званих "спецслужб "ЛНР".

Затримали інформатора терористів

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За гроші він передавав бойовикам дані про розміщення, озброєння та особовий склад підрозділів сил антитерористичної операції, дислокованих на території Луганської області.

Чоловіка впіймали на одному з пунктів пропусків. У нього вилучили засоби зв’язку та носії інформації з відомостями, які він планував передати кураторам.