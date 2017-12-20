Спецслужби впіймали інформатора терористів: відео
18:16, сьогодні 2886 Читать новость на русском
На Луганщині Служба безпеки України затримала під час перетину лінії розмежування інформатора терористичної організації "МДБ "ЛНР".
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Інформатором виявився уродженець Луганську, який проживає на підконтрольній Україні території. Він збирав інформацію для так званих "спецслужб "ЛНР".
Затримали інформатора терористів
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За гроші він передавав бойовикам дані про розміщення, озброєння та особовий склад підрозділів сил антитерористичної операції, дислокованих на території Луганської області.
Чоловіка впіймали на одному з пунктів пропусків. У нього вилучили засоби зв’язку та носії інформації з відомостями, які він планував передати кураторам.
Джерело: 24 Канал
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