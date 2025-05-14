Рада Європи ухвалила рішення щодо спецтрибуналу для Росії

Спецтрибунал для Росії може стати реальністю. Сьогодні, 14 травня, Рада Європи зробила важливий крок, який сприятиме притягненню російського керівництва до відповідальності.

Там підтримали створення спецтрибуналу за злочин агресії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марію Мезенцеву.

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Що відомо про створення спецтрибуналу для Росії

За даними Мезенцевої, рішення ухвалили сьогодні у Люксембурзі під час щорічного засідання Комітету міністрів Ради Європи.

Дуже дякую колегам з ОП та Кабміну за роботу та нашій делегації у ПАРЄ, що боролася за це рішення від самого початку,

– написала народна депутатка.

Зауважимо, що запуск спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії 9 травня у Львові підтримала низка дипломатів та очільників МЗС європейських країн. Зокрема, щодо цього схвально відгукнулася віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас, а також глави МЗС Польщі, Великої Британії, Іспанії, Бельгії та Естонії.

Цей трибунал повинен забезпечити притягнення до відповідальності людей, які причетні до російської агресії проти України.