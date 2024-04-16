Джонсон оприлюднив окремі плани щодо допомоги Україні та Ізраїлю

16 квітня 2024, 03:00
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Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон оприлюднив плани передачі іноземної підтримки. Так, він представив 4 окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Про це повідомляє американська газета The Hill.

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4 плани щодо допомоги США для України, Ізраїлю та Тайваню

Джонсон оприлюднив свою пропозицію під час закритої конференції Палати представників Республіканської партії в понеділок, 15 квітня. За словами двох республіканців, які перебували на зустрічі, план полягає в тому, аби перемістити 4 законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила процес внесення поправок.

Четвертий законопроєкт, пов'язаний з національною безпекою, забороною TikTok. Також документ містить положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги та конвертовані позики для гуманітарної допомоги,
– йдеться в The Hill.

Республіканець Кевін Герн зазначив, що проєкт закону не містить жодних положень про захист кордону. Це може викликати опозицію серед жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні, додав він.

Коли журналісти його запитали, чи включає поточний план охорону кордону, то в нього була чітка відповідь. "Зараз ні", – підкреслив Герн.

Деталі про законопроєкти від Джонсона

Згодом сам спікер Палати представників Майк Джонсон підтвердив інформацію щодо прийняття республіканцями рішення голосувати законопроєкти про допомогу союзникам окремими рішеннями.

Я щойно виступив на засіданні фракції республіканців Палати представників з доповіддю про мій план щодо додаткових законопроєктів про національну безпеку,
– підтвердив Майк Джонсон.

Він зазначив, що цього тижня вони розглянуть окремі законопроєкти зі структурованим та змістовним процесом внесення поправок:

  • фінансування Ізраїлю;
  • підтримки України в її війні проти російської агресії;
  • зміцнення американських союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні;
  • ухвалення додаткових заходів для протидії їхнім супротивникам і зміцнення їхньої національної безпеки.

Законопроєкт стосовно допомоги Україні: коротко

  • Сенат Сполучених Штатів 13 лютого схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів.
  • Він включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.
  • Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів – Ізраїлю і 4,83 мільярда – на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні разом із Тайванем та для стримування агресії з боку Китаю.
Автор: Ірина Марціяш