Джонсон оприлюднив окремі плани щодо допомоги Україні та Ізраїлю
Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон оприлюднив плани передачі іноземної підтримки. Так, він представив 4 окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.
Про це повідомляє американська газета The Hill.
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4 плани щодо допомоги США для України, Ізраїлю та Тайваню
Джонсон оприлюднив свою пропозицію під час закритої конференції Палати представників Республіканської партії в понеділок, 15 квітня. За словами двох республіканців, які перебували на зустрічі, план полягає в тому, аби перемістити 4 законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила процес внесення поправок.
Четвертий законопроєкт, пов'язаний з національною безпекою, забороною TikTok. Також документ містить положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги та конвертовані позики для гуманітарної допомоги,
– йдеться в The Hill.
Республіканець Кевін Герн зазначив, що проєкт закону не містить жодних положень про захист кордону. Це може викликати опозицію серед жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні, додав він.
Коли журналісти його запитали, чи включає поточний план охорону кордону, то в нього була чітка відповідь. "Зараз ні", – підкреслив Герн.
Деталі про законопроєкти від Джонсона
Згодом сам спікер Палати представників Майк Джонсон підтвердив інформацію щодо прийняття республіканцями рішення голосувати законопроєкти про допомогу союзникам окремими рішеннями.
Я щойно виступив на засіданні фракції республіканців Палати представників з доповіддю про мій план щодо додаткових законопроєктів про національну безпеку,
– підтвердив Майк Джонсон.
Він зазначив, що цього тижня вони розглянуть окремі законопроєкти зі структурованим та змістовним процесом внесення поправок:
- фінансування Ізраїлю;
- підтримки України в її війні проти російської агресії;
- зміцнення американських союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні;
- ухвалення додаткових заходів для протидії їхнім супротивникам і зміцнення їхньої національної безпеки.
Законопроєкт стосовно допомоги Україні: коротко
- Сенат Сполучених Штатів 13 лютого схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів.
- Він включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.
- Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів – Ізраїлю і 4,83 мільярда – на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні разом із Тайванем та для стримування агресії з боку Китаю.