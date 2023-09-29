Ми чекали на це довго: які переваги у спільному виробництві зброї України та союзників

Україна активно працює над спільним виробництвом зброї із країнами Заходу. У цьому питанні вже є важливий прогрес.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що ніхто у світі не був готовий до такої масштабної війни. Тому запаси як України, так і міжнародних партнерів вичерпуються.

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Цілком логічно виникає питання щодо створення виробництв, які забезпечило б потреби як України, так і союзників. І найдоцільніше побудувати їх саме в Україні або в сусідніх державах.

Логістика надзвичайно важлива у цьому процесі. Піде зменшення перевезень та спрощення логістики. Це дозволить ефективніше виконувати завдання з оборони та звільнення територій,

– наголосив Грабський.

До теми – дивіться розмову з Сергієм Грабським на ютубі 24 Каналу

Як швидко вийде запустити підприємства

Як наголосив Грабський, тут варто розуміти, що такі підприємства не відкриються упродовж двох – трьох тижнів. Потрібно щонайменше пів року – рік, щоб налагодити виробничі потужності, погодити усі процедури тощо.

Але інших варіантів немає. Зате в перспективі Україна зможе виробляти і артилерійські системи, і засоби ППО, і протитанкові ракетні комплекси, і навіть стрілецьку зброю. Так само зростуть можливості щодо ремонту техніки.

Не забуваймо і про потребу у боєприпасах. І британські, і французькі виробники можуть розгорнути виробництво на території України. Собівартість таких снарядів також буде значно меншою, ніж у міжнародних партнерів,

– підкреслив Грабський.

Співпраця України та Заходу: коротко