Ми чекали на це довго: які переваги у спільному виробництві зброї України та союзників
Україна активно працює над спільним виробництвом зброї із країнами Заходу. У цьому питанні вже є важливий прогрес.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що ніхто у світі не був готовий до такої масштабної війни. Тому запаси як України, так і міжнародних партнерів вичерпуються.
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Цілком логічно виникає питання щодо створення виробництв, які забезпечило б потреби як України, так і союзників. І найдоцільніше побудувати їх саме в Україні або в сусідніх державах.
Логістика надзвичайно важлива у цьому процесі. Піде зменшення перевезень та спрощення логістики. Це дозволить ефективніше виконувати завдання з оборони та звільнення територій,
– наголосив Грабський.
До теми – дивіться розмову з Сергієм Грабським на ютубі 24 Каналу
Як швидко вийде запустити підприємства
Як наголосив Грабський, тут варто розуміти, що такі підприємства не відкриються упродовж двох – трьох тижнів. Потрібно щонайменше пів року – рік, щоб налагодити виробничі потужності, погодити усі процедури тощо.
Але інших варіантів немає. Зате в перспективі Україна зможе виробляти і артилерійські системи, і засоби ППО, і протитанкові ракетні комплекси, і навіть стрілецьку зброю. Так само зростуть можливості щодо ремонту техніки.
Не забуваймо і про потребу у боєприпасах. І британські, і французькі виробники можуть розгорнути виробництво на території України. Собівартість таких снарядів також буде значно меншою, ніж у міжнародних партнерів,
– підкреслив Грабський.
Співпраця України та Заходу: коротко
- Україна активно працює над тим, щоб спільно виробляти зброю із країнами Заходу. Так, вдалося домовитися зі Швецією про спільне виробництво БМП CV-90. Основна мета – виробити 1000 одиниць такої техніки для ЗСУ.
- Україна також працюватиме над виробництвом власних систем ППО. Для цього до нашої держави навідаються спеціальні фахівці.
- Володимир Зеленський після візиту до США оголосив про намір спільно виробляти зброю із Штатами. Йдеться про спільне створення зброї та оборонних систем, серед яких буде й ППО.