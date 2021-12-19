Спільно будуватимуть кораблі: делегація оборонного відомства Данії відвідала Україну

Данія готова допомогти Україні реформувати армію. Про це мовилося під час візиту делегації данського оборонного відомства до Києва.

Також данці та українці підписали меморандум про морську співпрацю. Він передбачає будівництво багатоцільових суден, причому саме на території України.

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Керівництво міноборони Данії відвідало Україну

З робочим візитом до України 18 грудня прибула делегація оборонного відомства Данії. Цього ж дня міністерка оборони Данії Тріне Брамсен:

Запевнила українського колегу Олексія Резнікова, що її країна прихильна до планів Києва приєднатися до НАТО та Євросоюзу.

та Євросоюзу. Пообіцяла допомогти реформувати українську армію у бік стандартів НАТО для підвищення обороноздатності нашої країни.

у бік стандартів НАТО для підвищення обороноздатності нашої країни. Підтвердила підтримку Копенгагеном України у захисті її суверенітету та відновленні територіальної цілісності.

Також міністри окреслили пріоритети оборонної співпраці у сферах кіберзахисту, військових навчань, професійної підготовки військ тощо.



Олексій Резніков та Тріне Брамсен / Фото Міноборони

Данія допоможе у посиленні морського потенціалу України

Цього ж дня, 18 грудня, сторони (міноборони Данії та Мінінфраструктури України) підписали меморандум про співпрацю задля розвитку та посилення морського потенціалу України. Що важливо?

Данія та Україна планують спільно будувати багатоцільові судна.

При цьому проєктуватимуть судна данські компанії, а виробництво буде на території України.

До того ж понад 50% замовлень виконають саме українські підприємства.

Перше судно MPV80 планують завершити до 2024 року.

З цього приводу доречно буде нагадати, що:

Катери Island (які передали США Україні) збираються обладнати американським озброєнням. Зараз ми маємо вже 4 патрульні судна цього типу.

Також Україна та Франція 30 листопада досягли важливої угоди. А саме – контракту на будівництво 5 кораблів для потреб української Держприкордонслужби.

Нагадайте собі: як катери зі США їхали до України – дивіться відео