Спилював українцям зуби на Донбасі: СБУ "поставила на коліна" донецького терориста

Під гаслом "Орел мух не ловить" працює контррозвідка Служби безпеки України. Вона є чи не найбільш утаємниченою спецслужбою України, адже 9 листопада провела таємну спецоперацію.

Мовиться про затримання одного з головних донецьких терористів. Засновника і керівника концентраційного табору і катівні "Ізоляція" Дениса Куликовського, який відомий за прізвиськами Палич, Аїд, Пєрвий і Кат.

До теми Українські спецслужби спіймали "Палича" – керівника донецької катівні "Ізоляція"

Денис Куликовський: хто це

До окупації Куликовський працював у пенітенціарній службі. Був начальником загону та оперуповноваженим у Макіївській колонії №97. З приходом "русского мира" він не лише організував в окупованому Донбасі "конвеєр смерті", а й власноруч застосовував тортури до бранців.

Серед його методів тиску:

закопування живцем;

спилювання зубів;

здирання шкіри;

інсценування розстрілів.

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Також влаштовував самі розстріли місцевим патріотам, незгодним із грабунками й терором, українських військовиків та волонтерів. Палич був комендантом в'язниці з 2015 до 2018 роки. За це час встиг наробити українцям багато лиха.

За інформацією СБУ, чоловік організував і брав безпосередню участь у вбивствах та катуваннях протиправно ув'язнених громадян України. Артем Дехтяренко Речник СБУ

Один із потерпілих розповів, що жив у Донецьку з 2012 року. Його затримали 2017 року.

Статтю, яку мені приписали – шпигунство. Скажімо так, інкримінували не просто так. Поламані ребра заживають швидко. Вони були у кожного другого,

– пояснив він.

СБУ не розголошує деталі затримання

Палич нібито втік до Росії у 2019 році. Як зараз терорист потрапив до рук українських спецагентів – таємниця, яку контррозвідники воліють не розголошувати. Хоч, за даними медіа, бойовик уже 2 роки спокійно мешкав у Києві.

Як би це не дико звучало, але його ховали від російських спецслужб у Києві. Є інформація, що він когось там убив із росіян. Перестарався, коли керував тюрмою під назвою "Ізоляція". Для того, щоб росіяни його не ліквідували, його сховали у Києві. Олег Жданов Військовий експерт

Ефективні конспірації у спецопераціях

Це вже 3 гучна спецоперація подібного штибу за часів президентства Володимира Зеленського. У 2019 році з окупованих теренів виловили й доставили на український суд Володимира Цемах. Він був навідником російської системи БУГ, яка ймовірно збила малайзійський боїнг над Донбасом.

У 2021 році з Молдови повернули суддю Миколу Чауса, якого підозрюють у корупційних оборудках і хабарництві. Ось тепер – Куликовський.



Минулі спецоперації стосувались Цемаха і Чауса / Колаж 24 каналу



Прикметно, що в усіх випадках українські спецслужби працювали за кращими традиціями конспірації та ефективності. Як аналогічні силові структури Ізраїлю чи США, зосереджувалися на "великій рибі".

Без застави та 2 місяці арешту

Проте медіа й експерти вже "закидають" українській владі можливі домовленості з Паличем. Наприклад, в обмін на інформацію чи співпрацю. Хоча в СБУ ці закиди спростовують.

Він не міг укладати ніяких угод зі СБУ. Особисто зі мною він не укладав 100%. Якби він уклав відповідні угоди, то його б ніколи не затримали. Головне – те, що він затриманий і буде притягнутий до відповідальності. Враховуючи таємницю досудового слідства, ми не можемо розголошувати певні деталі для того, щоб слідство ефективно завершилось. Іван Баканов Голова СБУ

Терориста без зайвих зволікань доправили до Приморського райсуду Маріуполя. Судді постановили кату 2 місяці арешту, без права внесення застави.

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На арешті наполягала сторона обвинувачення. Мотивуючи тим, що затриманий може втекти з країни або тиснути на свідків. Сам Куликовський заявив, що визнає свою провину і шкодує про скоєне. Повідомив, що 2 останні роки перед затриманням жив у Києві й не працював.

Паличу загрожує 15 років тюрми

Паличу інкримінують низку статей. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років в'язниці. Мовиться про:

торгівлю людьми;

створення збройних формувань;

порушення законів та звичаїв війни.

Закінчать слідство й передадуть справу до суду. Суд доведе провину. Проте політичний розклад може відбутись у такий спосіб, що, під час покарання, можуть обміняти на наших осіб, яких незаконно утримують на тому боці. Олег Жданов Військовий експерт

Показовий процес чи політдомовленність

Подальший розгляд справи суддя призначив на початок 2022 року. Уже зараз очевидно, що питань до неї більше, аніж відповідей. Українські спецслужби довели, що вміють якнайкраще працювати й діставати навіть найбільш законспірованих.

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Наступний крок, якого вже вимагає соціум, не упустити й забезпечити справедливе та максимальне покарання катюзі. Подібних суб'єктів у світі судять на публічних і відкритих процесах, добиваючись сатисфакції для жертв.

Їх не амністують, не обмінюють, не дають випадково зникнути чи випускають за хабар. Лишилося тепер перейняти ще й цей досвід.