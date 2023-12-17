Україна та Румунія розв’язали багаторічний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море", – Міндовкілля

Україна у 2004 році запустила в експериментальному режимі плавання каналом "Дунай – Чорне море". З того часу майже 20 років тривав міждержавний спір.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив про розв’язання багаторічного спору між Україною та Румунією щодо вимог Бухареста при будівництві каналу "Дунай – Чорне море". Країни дійшли до консенсусу на полях 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо.

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Сторони досягли компромісу

Стрілець наголосив, що Україна дотримується своїх євроінтеграційних зобов'язань за Конвенцією Еспо.

Ми виконали "домашню роботу" і здолали довгий шлях з приведення у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права,

– сказав міністр.

Він заявив про бажання України шукати спільну мову та виправляти помилки минулого.

Канал "Дунай – Чорне море" пролягає в дельті Дунаю між Кілійським та Старостамбульським (Бистрим) гирлами.

Голова Міндовкілля України назвав це рішення історичним. Він подякував своїм іноземним колегам.

Дякую міністру довкілля, водних та лісових ресурсів Румунії Мірчі Фечету за підтримку цього історичного рішення та міністерці навколишнього середовища Молдови Йорданці Йорданов за фахове та дипломатичне головування на засіданні Наради Сторін Конвенції,

– написав Стрілець.

Також він подякував партнерам за підтримку нашої держави. Крім цього Стрілець поділився кадрами з заходу.

9-та Нарада Сторін Конвенції Еспо / Фото Руслана Стрільця

Інші новини про відносини України та Румунії

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку нещодавно запропонував допомогу у відновленні України стільки, скільки це буде потрібно. Він дав зрозуміти, що Бухарест має чимало необхідних для цього умов.

Раніше голова румунського уряду повідомляв, що Бухарест схвалив експорт українського зерна. Також Румунія підтримала Україну щодо транзиту зерна.

Не так давно міністерка праці та соціальної солідарності Румунії Сімона Букура-Опреску заявила, що біженці з України, що проживають в її країні, й далі отримуватимуть постійну допомогу з боку цієї держави. Національне агентство зайнятості Румунії допоможе їм працевлаштуватися. А ще українським біженцям допомагатимуть вивчати румунську.

цей спір стосувався зобов’язань України за Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо). На полях 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо в Женеві Києву та Бухаресту вдалося остаточно домовитися.