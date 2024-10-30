24 Канал закликає стати голосом журналістів, яких утримують в російському полоні: список

30 жовтня 2024, 10:00
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Автор: Юлія Бабич

Джерело:

Центр прав людини ZMINA

Щороку 2 листопада у всьому світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Та з 2014 року й дотепер щонайменше 30 українських працівників засобів масової інформації залишаються заручниками Росії.

Усього з 2014 року Росія незаконно затримала понад 100 українських та іноземних журналістів. А 19 вересня 2024 року в російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина, пише 24 Канал.

Деталі Загинула в полоні Росії: тіло журналістки Вікторії Рощиної не повернули в межах обміну 18 жовтня

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 664 злочини проти журналістів та медіа в Україні. При цьому систематичні переслідування і затримання українських працівників медіа – безпідставні. 

Ми сподіваємося, що масовий розголос нагадає світу про потребу відстоювати права медійників та діяти. Тож з нагоди Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів редакція сайту 24 Каналу запускає ініціативу #VoiceOfUkrainianJournalists та закликає колег, міжнародну спільноту і правозахисні організації стати голосом журналістів, які чекають на повернення додому. 

Сила в єдності

Ми пропонуємо поширити інформацію про журналістів, які досі перебувають у російському полоні, розпочати діалог з міжнародними організаціями та закликати їх до співпраці. Під час створення публікації пропонуємо послуговуватися актуальним списком.

Журналісти з тимчасово окупованого Криму:

  1. Азіз Азізов (в ув’язненні з 05.03.2024)
  2. Ернес Аметов (в ув’язненні з 11.10.2017)
  3. Осман Аріфмеметов (в ув’язненні з 28.03.2019)
  4. Марлен (Сулейман) Асанов (в ув’язненні з 11.10.2017)
  5. Асан Ахтемов (в ув’язненні з 04.09.2021)
  6. Ремзі Бекіров (в ув’язненні з 28.03.2019)
  7. Олексій Бессарабов (в ув’язненні з 09.11.2016)
  8. Ірина Данилович (в ув’язненні з 29.04.2022)
  9. Владислав Єсипенко (в ув’язненні з 10.03.2021)
  10. Тимур Ібрагімов (в ув’язненні з 11.10.2017)
  11. Сервер Мустафаєв (в ув’язненні з 21.05.2018)
  12. Рустем Османов (в ув’язненні з 05.03.2024)
  13. Сейран Салієв (в ув’язненні з 11.10.2017)
  14. Амет Сулейманов (в ув’язненні з 11.03.2020)
  15. Руслан Сулейманов (в ув’язненні з 28.03.2019)
  16. Вілен Темер’янов (в ув’язненні з 11.08.2022)
  17. Рустем Шейхалієв (в ув’язненні з 27.03.2019)
  18. Дмитро Штибліков (в ув’язненні з 09.11.2016)

Нагадаємо! В рамках ініціативи "Листи до вільного Криму" у вас є можливість написати листа кримським політв’язням, яких незаконно утримує Росія. Листи прийматимуть до кінця 2024 року. Дізнатися більше про правила можна на сайті ZMINA.

Журналісти із територій, які були в окупації (Київська область):

  1. Дмитро Хилюк (в ув’язненні орієнтовно з 03.03.2022)

Журналісти із новоокупованих територій (Мелітополь, Херсон):

  1. Владислав Гершон (в ув’язненні з 20.08.2023)
  2. Анастасія Глуховська (в ув’язненні з 20.08.2023)
  3. Костянтин Зиновкін (в ув’язненні з 12.05.2023)
  4. Євген Ільченко (в ув’язненні з 10.06.2022)
  5. Марк Каліуш (в ув’язненні з 20.08.2023)
  6. Георгій Левченко (в ув’язненні з 20.08.2023)
  7. Ірина Левченко (в ув’язненні з 06.05.2023)
  8. Олександр Малишев (в ув’язненні з 20.08.2023)
  9. Максим Рупчов (в ув’язненні з 20.08.2023)
  10. Яна Суворова (в ув’язненні з 20.08.2023)
  11. Сергій Цигіпа (в ув’язненні з 12.03.2022).

Ініціатива триває з 30 жовтня – 2 листопада 2024 року. 