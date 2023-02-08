Путін буде тиснути, – Мусієнко про те, як швидко Росія й Іран зможуть побудувати завод дронів

Поновити виготовлення безпілотників у доволі короткі терміни Росії та Ірану не вдасться. Втім, не варто розраховувати, що на це підуть роки.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, російський диктатор буде робити все можливе, аби пришвидшити виробництво смертоносних дронів.

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Скільки часу знадобиться

Олександр Мусієнко пояснив, що на це потрібно не дуже багато.

"Я думаю, що десь кілька місяців, не менше для того, щоб запустити", – наголосив він.

На його думку, Росія пришвидшуватиме цей процес. Втім, не варто забувати й про факт розкрадання бюджетних коштів, що може знизити швидкість будівництва заводу.

Хоча, ясна річ, що Путін особисто буде тиснути на те, щоб це якомога швидше стало реальністю,

– зосередив увагу Мусієнко.

На його думку, все ж реалізувати задумане вкрай швидко неможливо. Проте не мовиться про роки.

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Чи варто боятися іранських дронів

Керівник Центру військово-правових досліджень повідомив, що атаки напередодні Нового року, в новорічну ніч та після неї вже не мали бажаного для Росії результату.

"На початку використання Shahed Росія мала в принципі 10–15%, а іноді 20% влучань від загальної кількості їх випущених", – зауважив він.

Мусієнко пояснив, що тоді іранські дрони влучали в українську інфраструктуру і руйнували житлові будинки.

Зараз ми побачили, що якраз наприкінці грудня і в січні 95–100% їх було збито,

– пояснив він.

На його думку, почастішали випадки, коли ці безпілотники збиваються простішими та дешевшими засобами: зенітки, кулемети, ПЗРК.

"Ми з ними навчилися боротися!" – переконаний Мусієнко.

Та це не привід розслаблятися.

Чого ще можна очікувати

Олександр Мусієнко наголосив, що Росія з Іраном дійсно спробують удосконалити безпілотники. Втім, на його думку, українці зможуть збивати й такі цілі.

До того ж наразі активно мовиться про передачу Україні систем ППО від країн-партнерів. Наприклад, про постачання відповідних комплексів вже заявили Франція та Італія.

"Німеччина весною планує передати ще батареї IRIS-T. Так само є рішення США цього року передати додаткові системи NASAMS. Про це оголосила так само Канада", – розповів він.

Олександр Мусієнко переконаний, що у цій сфері ми також зміцнюємося.

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