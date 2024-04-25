Боїться вторинних санкцій: як Китай вибудовує свої відносини з Росією

Китай продовжує підтримувати Росію на тому рівні, аби режим Путіна тримався при владі. При цьому для Пекіна значно важливішою є співпраця із Заходом.

Про це 24 Каналу розповів колишній заступник міністра енергетики Росії, російський опозиціонер Володимир Мілов, зауваживши, що останнім часом було багато новин, що китайські банки перестають обслуговувати російських клієнтів. Вони бояться вторинних санкцій.

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США тиснуть, аби Китай перестав підтримувати Росію

Як наголосив Мілов, насправді ніякої альтернативної фінансової системи третіх країн немає. І Китай, і Росія, і та ж Індія залежні від західних фінансових інституцій, від кореспондентських рахунків в доларах, від системи SWIFT тощо. Тому після погроз від Штатів співпраця китайських банків з Росією дещо згортається.

Є багато інформації, що Китай постачає в Росію продукти подвійного призначення. Це – дрони, бронежилети. Думаю, що насамперед увага США буде направлена на це, аби обмежити постачання продукції, яка йде на фронт. Вони намацали важелі впливу на Китай. Китайська фінансова система дуже залежна від Заходу,

– сказав Мілов.

Попри це, Китай не має намір кинути Росію напризволяще. Вони сприймають Росію як союзника у боротьбі проти Заходу, який готовий до військової конфронтації. Бо сам Пекін, на його думку, до цього не готовий.

Пекін не готовий і не хоче військової конфронтації із Заходом, а Путін готовий. Їм потрібен такий партнер. Тому буде мінімальний рівень підтримки, щоб російський режим не впав. І міг продовжувати військові дії. Але від прямої військової допомоги відмовляються,

– вважає Мілов.

Китай та Росія: коротко